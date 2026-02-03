Cuando Rafael Guzmán hizo su aparición en las divisiones menores de Universitario de Deportes, llamó la atención por su imponente biotipo y sus impresionantes condiciones físicas como zaguero central diestro. Su 1.91 metros llamó la atención de Fabián Bustos y durante la pretemporada del 2025 tuvo la oportunidad de jugar un amistoso ante Junior de Barranquilla. Sin embargo, pese a su continuidad en la Liga 3, no pudo debutar oficialmente con el primer equipo.

Bajo este panorama, todo hace indicar que Guzmán no podrá cumplir su sueño de estrenarse con la ‘U’ en un encuentro oficial, pues desde España confirmaron su incorporación a la categoría Juvenil A del Real Betis, club que milita en LaLiga. Así pues, a falta del anuncio por parte de la institución crema, todo está encaminado para que el defensor de 18 años continúe su formación en Europa.

El primero en dar la información fue Alejandro Fernández, periodista del sitio web Mundo Betis, quien señaló: “El Juvenil A del Real Betis también se ha reforzado con el central peruano Rafael Guzmán (2008). Llega procedente del Universitario de Deportes. En diciembre fue convocado por la absoluta de su país”.

Recordemos que en noviembre del año pasado, Manuel Barreto citó a Rafael Guzmán como sparring para los amistosos de la Selección Peruana frente a Rusia y Chile. Asimismo, Gerardo Ameli, DT del seleccionado SAFAP que enfrentó a Bolivia, lo convocó para el duelo disputado en Chincha y donde la ‘Bicolor’ se impuso por 2-0.

La estadía de Guzmán en España no será algo raro para él, ni su cercanía con el Real Betis. Y es que en febrero del 2024, junto al extremo Etienne Beuzeville –hoy en el plantel merengue que disputará la Liga 3–, cursó una pasantía en dicho club y sumó una importante experiencia, que claramente pesó para que ahora vuele hacia Andalucía.

Rafael Guzmán ya fue inscrito en los registros del Juvenil A, a falta de que los clubes en cuestión cierren formalmente el acuerdo, pues había un límite establecido por el cierre del mercado europeo. De esta manera, según reveló el periodista Gustavo Peralta, desde el entorno del jugador buscan que Universitario gane algo en medio de la negociación y no descartan que se quede con un porcentaje de su pase.

Noticia en desarrollo...

