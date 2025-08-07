Después de completar sus cuatro partidos en la fase de grupos de la Copa Panamericana de Vóley 2025, la Selección Peruana está a la expectativa para conocer a su rival en la siguiente instancia. En ese sentido, luego de descansar en la última fecha, las dirigidas por Antonio Rizola conocerán a su rival en los cuartos de final cuando finalice la quinta jornada en Colima, México.

Las ‘matadoras’ cayeron por 3-0 a manos de Puerto Rico en su último duelo de esta fase de grupos, en lo que fue el compromiso más exigente en lo que va de la competición. Pese a la superioridad de las puertorriqueñas, quienes ganaron con parciales de 25-14, 25-13 y 25-14, nuestras chicas sumaron una valiosa experiencia y que tendrá resultados a largo plazo.

En lo que respecta a sus anteriores encuentros, la Selección Peruana de Vóley encadenó tres triunfos al hilo, pero con trámites muy diferentes. En la fecha 1 sacó toda su casta para remontarle a Cuba y ganar por 3-2; luego, se impuso ante México con un sólido 3-1; mientras que no pasó apuros para doblegar por 3-0 a Costa Rica.

En ese sentido, pese a que la caída ante Puerto Rico fue abultada, la ‘Bicolor’ aseguró su lugar en los cuartos dy ahora deberá a esperar el desenlace de la última fecha de la fase de grupos para conocer a su rival. Eso sí, sea cual sea su ubicación –segunda o tercera del Grupo A–, su próximo partido será este viernes 8 de agosto.

Hay que recordar que la Copa se viene disputando desde el pasado 1 de agosto en la ciudad de Colima, México, y finalizará el próximo 11. Este certamen cuenta con la participación de 10 selecciones, distribuidas en dos grupos. La ‘Blanquirroja’ tuvo un buen recorrido en la primera fase y ahora buscará alcanzar las semifinales.

En cuanto al formato, las selecciones que ocupen los primeros lugares de cada grupo clasificarán a las semifinales, mientras que los segundos y terceros clasificarán a los cuartos de final. En tanto, los eliminados jugarán por determinar en qué posición quedarán en esta Copa Panamericana de Vóley 2025.

La participación en el certamen es de vital importancia para la Selección Peruana, pues brinda puntos en la ubicación del ránking de la FIVB. La ‘Bicolor’ logró ascender dos posiciones por obtener el segundo lugar de la Copa América Brasil 2025. Además, este certamen brindará cupos al Final Four y a los próximos Juegos Panamericanos Lima 2027.

Como se recuerda, hace algunas semanas se conoció que NORCECA, organizador de la Copa Panamericana de Vóley 2025, había negado la inscripción de la Selección Peruana debido a una importante deuda que tenía la Federación Peruana de Vóley (FPV) con dicha confederación. Esto, por supuesto, supuso un problema para los planes de Antonio Rizola.

No obstante, la situación tomó un giro inesperado, pues la FPV llegó a un acuerdo con el Instituto Peruano del Deportes (IPD) para poder ser parte de esta importante competencia asumiendo dicha deuda, en beneficio de la preparación y promoción de este deporte con el afán también de tener mayor competitividad.

Programación de los próximos partidos

Viernes 8 de agosto:

Clasificación 7/10

3:00 p.m. | 4to A vs. 5to B --> (M1)

5:00 p.m. | 4to B vs. Costa Rica --> (M2)

Cuartos de final

7:00 p.m. | 2do A vs. 3ro B --> (M3)

9:00 p.m. | 2do B vs. 3ro A --> (M4)

Sábado 10 de agosto

Clasificación 9/10 y 7/8

3:00 p.m. | Perdedor M1 vs. Perdedor M2

5:00 p.m. | Ganador M1 vs. Ganador M2

Semifinal

7:00 p.m. | 1ro B vs. [Ganador M3]

9:00 p.m. | 1ro A vs. [Ganador M4]

TE PUEDE INTERESAR