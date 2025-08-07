Álvaro Barco habló sobre la posible llegada de Gianluca Lapadula a Universitario. (Video: Pedro Salazar / Foto: ITEA Sports)
Álvaro Barco, director deportivo de Universitario, habló sobre la conformación del plantel de aquí hasta fin de año y reveló su postura sobre los rumores alrededor de Gianluca Lapadula. “Cualquier equipo quisiera tener a ese jugar en sus filas. Hay que ser responsables y este club va a ser responsable. Cada contrato no solo va a tener un sostenimiento deportivo, sino también financiero. Estamos hablando de cifras imposibles para nuestro medio”.

Noticia en desarrollo...

