Álvaro Barco, director deportivo de Universitario, habló sobre la conformación del plantel de aquí hasta fin de año y reveló su postura sobre los rumores alrededor de Gianluca Lapadula. “Cualquier equipo quisiera tener a ese jugar en sus filas. Hay que ser responsables y este club va a ser responsable. Cada contrato no solo va a tener un sostenimiento deportivo, sino también financiero. Estamos hablando de cifras imposibles para nuestro medio”.
Noticia en desarrollo...
TE PUEDE INTERESAR
- Nuevos proyectos en Universitario: Daniel Amador explicó el plan de crecimiento comercial en el club
- ¡A poco para conocer al mejor del mundo! Los 30 nominados a ganar el Balón de Oro 2025
- Todo listo para la presentación de Kenji Cabrera con Vancouver Whitecaps: ¿cuándo haría su debut en la MLS?
- ¡Con la vuelta de Luis Abram a la Liga 1! Los grandes regresos al fútbol peruano en el último tiempo
- Fichajes del Fútbol Peruano: transferencias, ventas, préstamos y pases libres desde 2005 hasta la actualidad