Universitario de Deportes está atravesando por una etapa de diversos cambios a nivel institucional, sobre todo con la llegada de Franco Velazco como el administrador provisional elegido hace unos días por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), y quien tomó las riendas del club tras la renuncia de Jean Ferrari. En medio de eso, la discusión sobre los derechos televisivos del club ha empezado tomar relevancia nuevamente, generando dudas en la hinchada merengue.

Como es de público conocimiento, a diferencia de la mayoría de clubes de la Liga 1, Universitario tiene contrato vigente con el Consorcio Fútbol Perú (GOLPERU) y sus encuentros no son transmitidos por L1 MAX. No obstante, este vínculo vencerá en diciembre próximo y, ya que los derechos le pertenecen a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) según los estatutos, los cremas deberán alinearse al nuevo modelo de negocio que tiene a 1190 Sports como en el encargado de la televisación de los partidos del campeonato.

Aunque los derechos de televisación están bajo la tutela de la FPF, pero que desde el 2026 pasarán a estar en manos de la nueva Liga Profesional Peruana de Fútbol, hay contratos firmados y en la ‘U’ no quieren unirse a ningún modelo sin una negociación previa. Esto a raíz de los serios cuestionamientos hacia 1190 Sports por los pagos tardíos y al beneficio que tiene por un contrato que le permite tener demoras hasta de 60 días.

Así pues, en su última conferencia de prensa en las instalaciones del Estadio Monumental, Franco Velazco sentó su postura y fue tajante con la estrategia de negociación que tomará Universitario, procurando cuidar los intereses del club por encima de cualquier contrato. Es decir, serán cuidadoso antes de tener un primer acercamiento con 1190 Sports.

“Conocemos por comunicados que hay ciertas discrepancias. Vamos a esperar que esta nueva conformación de la Liga, que se va a encargar de manera autónoma, pueda asumir esa responsabilidad con respecto a los derechos de televisión proponiendo una visión de manera global en beneficio de todos los clubes”, señaló el administrador crema.

En esa misma línea, Velazco aseguró que no hay apuro dentro de la club, por más que el contrato con el Consorcio Fútbol Perú está por finalizar. Así pues, lo más seguro es que tengamos novedades cuando finalice la temporada. “Siempre vamos priorizar los intereses de Universitario. Hoy estamos esperando tranquilos que se defina esa situación para adoptar una postura al respecto”, añadió.

Hace unos días, Adrián Gilabert, gerente legal de la ‘U’, también tuvo una postura similar y explicó más a detalle cuál es la intención de la institución en medio de esta negociación que podría darse en algunos meses. En primera instancia, valoró el respaldo económico del Consorcio Fútbol Perú y la puntualidad de sus pagos por los derechos televisivos.

“Nosotros en este momento tenemos una casa televisiva, con la cual siempre ha habido una relación de respeto. Tanto el club como la casa televisiva, han cumplido con sus obligaciones en todo momento. Nosotros le abrimos la puerta cada vez que tienen que desarrollar con su trabajo, nunca nos han dejado de cumplir”, sostuvo.

Así pues, en contraparte cuestionó que del otro lado los clubes adheridos a 1190 Sports no estén recibiendo sus pagos a tiempo, algo que entramparía un futuro diálogo con la mencionada empresa extranjera. “Entendemos que esto no está ocurriendo del otro lado. Entonces, la posición de Universitario es: si vamos a tener una relación o quieres cumplir cada 60 días, mejor no entramos contigo”, sentenció.

