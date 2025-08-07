Daniel Amador, gerente de Marketing y Comercial de Universitario, dio a conocer los nuevos proyectos de la administración de Franco Velazco para consolidar el crecimiento del club.
“Aprovechar activos físicos y digitales. Nuestro enfoque es dar un segundo paso en el crecimiento, dando nuevos negocios que nos den una sostenibilidad y crecimiento. Algunos de esos proyectos están en gestión y otros en etapa de cierre”.
“Nada de este crecimiento se ha podido dar sin el apoyo del hincha. Es el activo más importante del club, y vamos a seguir manteniendo la relación directa con ellos. Seguir haciendo productos y experiencias que generen esa cercanía con el hincha”.
Noticia en desarrollo...
