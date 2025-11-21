El Perú fue testigo de uno de los momentos más resaltantes de los Juegos Panamericanos Lima 2019 con Diego Elías, quien consiguió su primera medalla de oro en squash como profesional. Este nivel se mantuvo en ascenso y en Santiago 2023 repitió la hazaña. Nuestro compatriota ha tenido la oportunidad también de ser el N°1 del mundo en su disciplina. A sus 29 años, las últimas semanas lo han paralizado por una operación en la rodilla, pero en su mente siempre está seguir superándose y conseguir más logros en el trayecto. En charla con Depor, reveló que pasó hace algunos meses y cuáles son sus proyecciones no solo en el plano deportivo.

Diego Elías pasó por una operación de rodilla, producto de una lesión en el Abierto de Egipto. Si bien el mismo deportista reveló que no existe una ansiedad por volver al ruedo, la mente está puesta en Hong Kong, el último campeonato de la temporada que podría ayudarlo a mejorar en el ránking mundial.

“Bueno, creo que lo peor que uno puede hacer es apurar las lesiones y tratar de regresar rápido. Creo que sí, que no se trata tanto de estar pensando en que quiero estar de vuelta en la cancha lo más rápido posible. Quiero tomarme mi tiempo y regresar cuando en verdad esté al 100%“, contó a Depor.

Entiendo que el 2026 es un año clave para un rendimiento más sólido, ya dando una mirada a Lima 2027, por ejemplo

Los Juegos Panamericanos, los Juegos Olímpicos son mis objetivos más importantes. Igual, en el tour yo juego casi entre 15 y 17 torneos al año, así que quiero recuperarme bien porque a comienzo del siguiente año voy a jugar casi 10 torneos en los primeros 6 meses.

Diego Elías es uno de los deportistas de squash más destacados en el mundo. (Foto: Red Bull)

Lima 2019 siempre será un lindo recuerdo

Sí, de mis mejores recuerdos son cuando jugué en Lima 2019, ganar aquí en casa fue muy emocionante. Ojalá que se de para el 2027 sea igual. Ese es uno de mis objetivos más importantes y sí, quisiera ganar esa medalla de oro aquí en Lima.

Las lesiones te ponen en desventaja con tus rivales...

Sí, es un poco complicado. No es tan fácil mentalmente estar lesionado, no poder entrar a la cancha, ver que todos mis rivales están jugando y yo solamente mirando los partidos, queriendo estar ahí. Me lo he tomado con calma, relajado, tomando de mi tiempo para poder regresar bien, estar al 100% y sí, poder tratar de competir y estar entre los favoritos para los siguientes torneos.

Diego Elías sigue dándole alegrías al país. (@diegoelias96)

¿Sientes que el squash va en ascenso en el país?

Creo que el squash está creciendo en Perú. Cuando yo jugaba en los juniors, había menos de la mitad de jugadores que hay ahora. Hay mucho más chicos jugando en Lima,en Piura, en Trujillo, así que creo que está por buen camino el squash y ojalá que en los siguientes años siga creciendo.

¿Cómo ves el legado que vienes dejando para este deporte y su crecimiento?

Sí, hay muchos chicos que están jugando, que les está yendo bastante bien en sub-11, en sub-13. Chicos que todavía son muy chiquitos pero que tienen mucho talento y ya también va a depender de cada uno qué tanto sacrificio y qué tanto quieran jugar al squash. Creo que el deporte sigue mejorando, creo que está todavía un poco más rápido que antes. De repente, un poco más fuerte físicamente, pero igual yo creo que en el top de cualquier deporte seguirían siendo los mejores si fuera ahora.

Diego, en el momento que estés lejos del deporte, ¿cómo proyectas tu vida?

Bueno, cuando me retire igual quisiera todavía estar metido en el deporte, metido en el squash. Uno de mis objetivos es tratar de que el squash siga creciendo en el Perú y que en el futuro haya más campeones. Creo que el squash es un deporte muy rápido, muy explosivo. Para cualquier persona que no tiene mucho tiempo en el día, por ejemplo, con media hora, 40 minutos jugando squash es como hacer el ejercicio más fuerte, así que esa es una parte de lo más lindo del squash.

Diego Elías. (Foto: @PSASquashTour)

