Sporting Cristal disputó la última fecha del Torneo Clausura 2025 en la Liga 1 y ya se encuentra enfocado en lo que será la disputa por el play-off de Perú 2 a la Copa Libertadores 2026. Los celestes quedaron en cuarto lugar del acumulado y estarán en competencia desde semifinales, a la espera de conocer si su rival será Alianza Lima o Cusco FC. Eso sí, algunos miembros de la plantilla también echan un vistazo a la próxima temporada como es el caso de Rafael Lutiger. El defensa reconoció que recibió una oferta de Alianza Lima, pero la situación no procedió a la espera de renovar con los del Rímac.

En diálogo con RPP, el zaguero de 24 años contó que sí ha recibido ofertas en este periodo, teniendo en cuenta que culmina contrato con Sporting Cristal a final de temporada: “Llegó la noticia, la vi y siempre cuando uno termina contrato o ha tenido continuidad surgen algunas ofertes, noticias. Unas son verdad y otras no pero a partir de este momento estoy enfocando en los partidos que se nos viene”.

Consultado directamente por la posibilidad de Alianza Lima: “Hubo conversaciones, hubo intención, pero no llegó a más. Cuando uno termina contrato, va viendo lo que viene para la otra temporada. Mi representante me comentó la posibilidad de algunos equipos, pero no avanzó. No sé cómo manejan ellos eso, pero mi ‘repre’ me lo dijo”.

Para Lutiger, el enfoque directo son los play-offs de final de temporada y el objetivo de llegar a ser Perú 2 para jugar directamente la fase de grupos de Copa Libertadores 2026. Rafael tomó mayor protagonismo en el 2025 y la llegada de Autuori lo colocó como opción recurrente en la zaga central. Por esta razón, aseguró estar cerca de la renovación.

“Ha sido una temporada difícil. Hemos tenido buenos momentos y también hemos tenido momentos en los que no hemos sabido dar el siguiente paso. Eso nos hubiera dado más chances de pelear el campeonato o aspirar a los octavos de final en la Copa Libertadores. Tuvimos buenos resultados y momento de juego”, contó.

Además, agregó: “A veces los resultados no terminaron de acompañar, pero es un proceso. El equipo viene mejorando, hay muchos jóvenes que han ganado minutos. Me he sentido mejor este año. Siento que por ese lado he mejorado: en lo personal. El objetivo era salir campeones, pero vamos día a día buscando mejorar”.

En lo que va de la temporada 2025, Rafael Lutiger disputó 28 partidos oficiales entre Liga 1 (23) y Copa Libertadores (5). Ubicado como defensa central, se adaptó a los esquemas que utilizó Paulo Autuori en la temporada, siendo uno de los habituales recambios en el Clausura por ausencias de Miguel Araujo o Luis Abram.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Tras la victoria ante Cienciano, Sporting Cristal volverá a tener actividad en diciembre, cuando enfrente a Alianza Lima o Cusco FC en partido válido por las semifinales de los play-offs por ser Perú 2 en la Liga 1 2025. Dicho duelo todavía no tiene fecha y escenario por definir.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

