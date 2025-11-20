Sporting Cristal cerró el Torneo Clausura con una buena victoria ante Atlético Grau (2-1) en Sullana con equipo alterno y varios debutantes. El cuadro celeste ahora se prepara para los play-offs y luchar por ser Perú 2, ante Alianza Lima y Cusco FC, para obtener el boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. A la par, en la directiva vienen evaluando las renovaciones, salidas y también fichajes para no esperar al último día de competencia oficial en el año. En ese sentido, el nombre de Luis Advíncula siempre estuvo en el radar del club para un posible regreso y ahora podría materializarse.

Gustavo Zevallos, director deportivo de Sporting Cristal, declaró que el popular ‘Bolt’ es un jugador identificado con el club celeste y que ha mantenido conversaciones, incluso, hasta principios de año con él, aunque su regreso estaría condicionado a lograr el boleto directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores, porque eso también supondría un ingreso económico adicional.

“Yo he hablado con él a inicios de año, tiene contrato y lo que vemos todos es que no ha tenido mucha participación (con Boca) pero es un futbolista que es identificado totalmente con Sporting Cristal. Mentiría si digo que he hablado actualmente con él, eso fue a inicios de año. Yo soy quien participé de su llegada en el año 2012”, declaró en EnredadoSC.

El chinchano fue campeón en dos ocasiones con Sporting Cristal: 2012 y 2014. “Para nosotros, fundamentalmente es acceder a fase de grupos de Copa Libertadores. Entonces, hablar de eso es dar expectativas de algo que prefiero no hacer a estas alturas porque voy a desenfocar a gente que está pensando en cosas que no están de acuerdo a las necesidades de este momento”, agregó Zevallos con respecto a su fichaje.

Luis Advíncula tiene contrato por todo el 2026 con Boca Juniors. (Foto: Getty Images)

Sin embargo, en Hablemos de MAX señalaron que Sporting Cristal inició un primer contacto formal con Luis Advíncula y le hicieron saber que si decide regresar al fútbol peruano, en La Florida le abren las puertas en medio de los rumores de un acercamiento de Alianza Lima. Eso sí, todo dependerá de que el lateral derecho pueda llegar a un acuerdo con Boca Juniors, pues tiene contrato por todo el 2026.

Un préstamo podría ser una opción para ‘Bolt’, o tal vez una última venta para su larga carrera a los 35 años. Hace unos meses Sao Paulo de Brasil tocó su puerta, pero en ese momento Boca Juniors rechazó la propuesta considerando que lo necesitaban en el club. Hoy su futuro es incierto, porque el DT interino Claudio Úbeda no lo considera como titular, y todo dependerá de la elección del próximo entrenador de cara al 2026.

“Yo siempre lo he dicho, cuando era chico me hubiese encantado jugar en Alianza Lima, pero ahora soy un adulto, estoy hecho. Yo jamás voy a cerrar las puertas a nadie. Soy un tipo que va paso a paso. Yo puedo decir mañana más tarde quiero volver a Sporting Cristal y llega el momento que me dicen que no”, contó Luis Advíncula hace poco en el programa Enfocados, generando más intriga con respecto a su futuro.

Otro punto a considerar es que su regreso a la Selección Peruana no está descartado ni mucho menos, más allá de la competencia en el puesto por la aparición de Oliver Sonne y Matías Lazo, y su regreso al fútbol peruano sería beneficioso para ganar continuidad y tentar una vuelta a la Bicolor en los próximos amistosos o el arranque de las Eliminatorias 2030.

Sporting Cristal viene de derrotar 2-1 a Atlético Grau en Sullana. (Foto: @ClubSCristal)

