Sporting Cristal espera este fin de semana a su rival en los play-offs por ser Perú 2: Alianza Lima o Cusco FC. Pase lo que pase, tendrá que ganar dos partidos para lograr el ansiado cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Para ese partido, el DT Paulo Autuori podrá contar con todo su plantel disponible, debido a que en el último compromiso del Clausura ante Atlético Grau no contó con los convocados a la Selección Peruana y también algunos lesionados. Pese a la victoria, el entrenador no se fue contento de Sullana.

El ‘Profesor’ expresó su molestia por el estado de la cancha del Campeones del 36, escenario del duelo ante Atlético Grau, y también su preocupación por la situación de Rafael Lutiger, quien se fue cambiado aparentemente en parte por las malas condiciones del gramado. Así, en conferencia de prensa apuntó contra la organización del torneo.

“Para mí no es sorpresa, yo conozco hace 23 años el fútbol peruano y esta cancha está peor. Esto no es fútbol profesional, es una vergüenza. Uno empieza a entender por qué Alianza Lima y Universitario no vinieron a jugar acá, mientras tanto otros equipos vienen”, señaló el entrenador.

Luis Iberico y Gustavo Cazonatti reaparecieron luego de muchos meses en Sporting Cristal. (Foto: SC)

El DT brasileño se refirió a que Universitario de Deportes y Alianza Lima jugaron en el Mansiche de Trujillo, en lugar del Campeones del 36, mientras que a Sporting Cristal sí le tocó jugar en el estadio de Sullana. Para Autuori, incluso, no es correcto que Alianza Atlético o Atlético Grau no digan nada al respecto porque juegan en dicho escenario.

“Hay muchas cosas en el fútbol peruano que se deben hablar, hay que dejar de tener miedo. El fútbol peruano merece mucho más, el jugador y el hincha peruano, todos merecen mucho más, Cuando empieza la competencia y hacen inspecciones y permiten que se jueguen acá, imagínate a jugadores de Atlético de Sullana o Atlético Grau que juegan acá en todo momento”, declaró molesto el ‘Profesor’.

“Quizás no pueden hablar porque es justificativa para ellos, pero yo sí puedo hablar porque estoy en el fútbol hace muchos años, en el Perú ya estuve varios años y quiero ver al fútbol peruano arriba. ¿Vamos a hablar de fútbol acá? Cómo es posible, es para estar molesto. Quizás todos estamos obligados a jugar acá pero nadie habla nada”, finalizó el DT celeste.

Sporting Cristal viene de derrotar 2-1 a Atlético Grau en Sullana. (Foto: @ClubSCristal)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Tras la victoria ante Cienciano, Sporting Cristal volverá a tener actividad en diciembre, cuando enfrente a Alianza Lima o Cusco FC en partido válido por las semifinales de los play-offs por ser Perú 2 en la Liga 1 2025. Dicho duelo todavía no tiene fecha y escenario por definir.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

