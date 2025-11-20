Luego de su gran Torneo Apertura, Cusco FC no lo pensó dos veces y renovó contrato con su goleador Facundo Callejo hasta el 2028. En principio, con la intención de retener a su mejor delantero pensando en lo que viene y también para asegurarlo ante el posible interés de otros equipos de la Liga 1 y del extranjero. A falta de una jornada para el final del Clausura, el argentino acumula 24 goles y es la principal amenaza de los dorados para los play-offs, donde Alianza Lima y Sporting Cristal asoman en el panorama.

El ‘Torero’ aseguró que está concentrado exclusivamente en la definición del campeonato y asegurar el boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, donde tiene la ilusión de competir y extender esa racha en el panorama internacional. Además, confesó que le pidió a su empresario no informarle de alguna propuesta o rumor hasta culminar la temporada futbolística.

“Si me dicen que me quieren en Europa, ¿de qué me sirve que me le digan? El torneo vuelve a arrancar en enero y tenemos 40 días para ver una posibilidad. Ahora no tiene sentido. La persona que trabaja para mí lo sabe. A principios de año trazamos las ideas, en junio hablamos si es que salía algo pero después ya no se habla más hasta fin de año”, señaló en entrevista con GOLPERU.

El argentino Facundo Callejo renovó contrato a mitad de año hasta diciembre del 2028. (Foto: Cusco FC)

Si bien tiene contrato por tres años más con Cusco FC, las cifras de Facundo Callejo con Cusco FC son atractivas para cualquier equipo peruano o del extranjero. Como ejemplo está el caso de su compatriota Santiago Giordana, quien marcó 22 goles en 2023 con la camiseta de Deportivo Garcilaso y fue transferido a Millonarios de Colombia. Eso sí, cualquier operación tendrá que ser de club a club.

“También soy consciente que llevo una cantidad importante de goles, y en edad estoy bien, ni muy viejo ni joven. Pero como dije hace un tiempo, estoy a nada de un partido muy importante. Cusco FC no clasificó nunca a una fase de grupos de Copa Libertadores y son cosas lindas las que me están pasando al finalizar la temporada”, agregó el delantero de 33 años.

Cusco FC comenzó a planificar la temporada 2026, a la espera de definir su suerte en los play-offs, y ya aseguró las contrataciones del defensa Gu-Rum Choi, procedente de ADT, y el volante argentino Gabriel Carabajal, de último paso por Quilmes. Son las dos primeras contrataciones del equipo dirigido por Miguel Rondelli, quien continuará el próximo año.

Cusco FC se alista para los play-offs de la Liga 1. (Cusco FC)

¿Cuándo volverá a jugar Cusco FC?

Luego de vencer por 3-0 a Sport Boys y afrontar el parón por la fecha FIFA, Cusco FC volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Sport Huancayo, en el partido correspondiente a la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho está programado para el domingo 23 de noviembre desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio IPD de Huancayo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

