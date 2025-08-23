Ignacio Buse (136° ATP) vs. Ben Shelton (6°ATP) se enfrentan por la primera ronda del US Open 2025. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? Este duelo será televisado por ESPN, con disponibilidad en la parrilla de canales de DirecTV, Movistar TV, Claro TV, entre otros. ¿A qué hora empieza el partido? El duelo empezará a las 11:00 a.m. respecto a la hora peruana, con dos horas más en Argentina, Paraguay y Uruguay, y una hora más en Chile, Bolivia y Venezuela.

Ignacio Buse llega a este partido luego de haber clasificado al ganar los tres partidos de la ‘qualy’ y alcanzar por primera vez un boleto a un cuadro principal de un Grand Slam. De momento sumó 40 puntos en el ránking ATP que le permitirán acercarse al ansiado top 100. Con 21 años, enfrentará por primera vez a un top ten.

Ben Shelton, por su parte, llega como uno de los favoritos para ganar este certamen luego de salir campeón del Masters 1000 de Toronto, hace unas semanas, y alcanzar los cuartos de final de Wimbledon, donde cayó ante Jannik Sinner, número uno del mundo, por 2-1.

¿En qué canal ver Ignacio Buse vs. Ben Shelton en el Perú?

ESPN es el canal con los derechos televisivos para transmitir el US Open, por lo que el Ignacio Buse vs. Ben Shelton podrá verse por aquí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión en streaming a través de Disney Plus.

¿En qué canal ver Ignacio Buse vs. Ben Shelton en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el duelo entre Ignacio Buse vs. Ben Shelton, por la primera ronda del US Open 2025, se transmitirá a través de ESPN Deportes, señal disponible en todo el territorio estadounidense.

¿En qué canal ver Ignacio Buse vs. Ben Shelton en España?

En España, el compromiso entre Ignacio Buse vs. Ben Shelton podrá verse por el canal de Movistar +, que tiene los derechos del US Open 2025. Este encuentro también podrá seguirse a través de la app de streaming de Movistar Deportes.

¿En qué canal ver Ignacio Buse vs. Ben Shelton en internet?

Para ver la transmisión entre Ignacio Buse vs. Ben Shelton por internet de manera oficial, deberás tener acceso a una cuenta de Disney Plus para toda Latinoamérica. Al acceder a este servicio, fácilmente podrás conectarte a la transmisión de ESPN.

¿A qué hora juegan Ignacio Buse vs. Ben Shelton en el Perú?

De acuerdo a la programación del US Open 2025, el partido entre Ignacio Buse vs. Ben Shelton está pactado para disputarse este domingo 24 de agosto a partir de las 11:00 a.m. en el Arthur Ashe Stadium de Nueva York.

¿A qué hora juegan Ignacio Buse vs. Ben Shelton en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el horario para ver el duelo entre Ignacio Buse vs. Ben Shelton es a las 12:00 p.m. en ciudades como Washington DC, Nueva York, Nueva Jersey y Miami; mientras que en zonas como Kansas, Dallas y Chicago el partido empezará a las 11:00 de la mañana.

¿A qué hora juegan Ignacio Buse vs. Ben Shelton en España?

En España, el choque entre Ignacio Buse vs. Ben Shelton por la primera ronda del US Open 2025, está pactado para iniciar a las 6:00 p.m. Los seguidores de ambos tenistas en territorio español pueden conectarse a esa hora para ver el partido.

¿A qué hora juegan Ignacio Buse vs. Ben Shelton en Argentina?

En Argentina, la hora de inicio del partido entre Ignacio Buse vs. Ben Shelton está programado para la 1:00 p.m. Los seguidores de ambos tenistas en territorio español pueden conectarse a esa hora para ver el partido.

