Mientras que Alianza Lima espera por su rival en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, todavía hay mucha incertidumbre por lo que pasará con Independiente y la Universidad de Chile, luego de que su partido de vuelta fuera cancelado por la CONMEBOL a raíz de los lamentables hechos ocurridos en Avellaneda, donde las parcialidades de ambos equipos de enfrascaron en una pelea de barras que escaló a mayores.

En tanto que el máximo ente rector del fútbol sudamericano está listo para presentar las imputaciones a ambas instituciones, y a partir de ahí contar cinco días para que den sus descargos, en Alianza Lima están atentos al desenlace de esta historia. Y es que una de las posibilidades que hay sobre la mesa es que descalifiquen a ambos equipos y, por ende, los de Néstor Gorosito pasen de manera automática a las semifinales.

Así pues, a la espera del fallo definitivo de la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL, Jorge Zúñiga, presidente de Aliancistas del Perú, principal acreedor del cuadro íntimo, tomó la palabra y dio a conocer sus impresiones por lo ocurrido en el Estadio Libertadores de América. En una charla con Milagros Leiva Entrevista, el directivo comenzó lamentando una situación en enluta al fútbol mundial.

“En primer lugar, quisiera transmitir en nombre de toda la familia aliancista nuestra solidaridad con las familias de esta tragedia. Nada justifica actos violentos, menos los acontecimientos ocurridos en Avellaneda. Realmente estamos muy consternados, nos apena muchísimo, porque esto enluta al fútbol a nivel mundial”, afirmó.

Explicando el camino a tomar por la CONMEBOL, Zúñiga agregó: “El horizonte es un horizonte complejo, porque en primer lugar se inicia un expediente donde la CONMEBOL va a hacer su investigación y luego le da a los dos clubes cinco días para que hagan sus descargos, y luego emite un fallo”.

Jorge Zúñiga es el actual presidente de Aliancistas por el Perú, anteriormente conocido como Fondo Blanquiazul. (Foto: Alianza Lima)

Para él, todo se originó con los hinchas de la Universidad de Chile y cómo esto provocó la reacción de la parcialidad de Independiente. “En el equipo que estaba en posición de pasar de fase, que es la U. de Chile, se les imputa como los iniciadores de estos lamentables acontecimientos, y bueno, con la reacción de los hinchas argentinos terminó en esta tragedia”, añadió.

Según la opinión del presidente de Aliancistas por el Perú, si finalmente la CONMEBOL le da la clasificación al cuadro chileno y elimina al de Avellaneda, estaría cometiendo un grave error y marcando un mal precedente. Para él, esto daría carta libre para que un equipo que genera disturbios tenga el pase a la siguiente ronda en sus manos.

“Si se le da los puntos a la U. de Chile, quedaría un precedente terrible, porque implicaría que mañana yo gane de local y en el segundo yo genero actos de violencia para pode pasar. Sería un precedente terrible, yo creo que la situación de la CONMEBOL es difícil”, argumentó.

Ojo, este comentario dista de lo dicho horas atrás por Fernando Cabada, administrador del club, en donde se mantuvo al margen de cualquier medida que tomen en la CONMEBOL. “A nosotros no nos corresponde pedir nada, CONMEBOL tomará una decisión y nosotros estamos a la espera de lo que decidan”, opinó en Ovación.

Alianza Lima quiere seguir avanzando en la Copa Sudamericana. (Foto: Alianza Lima)

Al ser consultado sobre si a Alianza Lima le gustaría clasificar de manera directa a las semifinales, Jorge Zúñiga fue claro al señalar que en la interna tienen ganas de jugar y que lo ideal es que tengan un rival en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Incluso, recordó que existe una revancha con la U. de Chile por lo ocurrido en la Copa Libertadores 2010, cuando fueron eliminados por este equipo tras un error arbitral.

“Es una posibilidad, la verdad es que nosotros estamos esperando el fallo. En lo personal, nos hubiera gustado jugar. Alianza Lima es un equipo al que le gusta jugar, tenemos 16 partidos internacionales, son hechos históricos sin precedentes. Estábamos prestos a jugar, inclusive, hay una revancha histórica con la U. de Chile”, explicó.

Por último, Zúñiga se refirió a las aspiraciones que tiene Alianza Lima a nivel internacional y tomó lo dicho por Néstor Gorosito luego de la clasificación a cuartos de final, en donde se mostró ambicioso por salir campeón de la Copa Sudamericana. En esa misma línea, reafirmó su deseo de tener un rival en esta nueva instancia, no sin antes lamentar lo que pasó en Argentina.

“Ya lo dijo el profesor Gorosito, este equipo da para soñar, un equipo con una mentalidad muy fuerte y ya lo demostró, nos ilusiona a todos los aliancistas. Esta tragedia nos genera sentimientos encontrados, porque nos hubiera gustado que no ocurriera y pasáramos jugando, que es lo que este equipo merece”, aseveró.

Alianza Lima se metió entre los 8 mejores de la Copa Sudamericana. (Foto: Club Alianza Lima)

