Universitario de Deportes estaba llevándose un triunfazo de una plaza complicada como el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, luego de un primer tiempo muy disputado y una oportuna aparición de Alex Valera para el 1-0 parcial a los 58′. Sin embargo, cuando parecía que los cremas iban a volver a Lima con los tres puntos, una polémica acción derivó en un penal que Cusco FC no desaprovechó a través de Facundo Callejo, encontrando el 1-1 definitivo a los 90′.

La jugada fue muy confusa, pues los jugadores de la ‘U’, que no dejaron de reclamar cuando el árbitro principal Kevin Ortega decidió ir al VAR para recibir la acción, no sabían lo que estaban cobrando. Williams Riveros, el principal involucrado, buscó más de una explicación.

Según se pudo apreciar en la repetición, el paraguayo impacta en Aldair Fuentes luego de saltar a disputar la pelota, pero la imagen no muestra un golpe que justifique una caída o sea fácil de determinar que es una agresión. Así pues, luego de unos minutos, Ortega sentenció la pena máxima.

Kevin Ortega fue el árbitro principal del Universitario vs. Cusco FC. (Foto: Getty Images)

Lo curioso de esta situación es que, luego del pitazo final y en una breve entrevista con L1 MAX, José Carabalí, lateral izquierdo de Universitario, reveló que Kevin Ortega le habría dicho a sus compañeros que se equivocó en la acción del penal que terminó en el empate.

“Creo que es una jugada que el VAR intuye, donde el mismo árbitro al último dice que se equivocó, no sé por qué cobró penal. Algunos compañeros escucharon que dijo que se equivocó”, señaló el futbolista ecuatoriano.

En esa misma línea, Carabalí fue autocrítico y sostuvo que, más allá de lo que sucedió en los minutos finales, fue un partido que pudieron haberlo ganado si hubieran estado más finos en la definición. “Era un partido donde tendríamos que haberlo ganado por muchas ocasiones de gol que no concretamos”, afirmó.

Dentro de todo, dejando de lado la polémica, el futbolista de 28 años valoró el punto conseguido en la ciudad imperial. “Es una plaza difícil con un equipo difícil que tiene buen pie. Llevarse un punto de acá es muy importante, pero creo que merecimos ganar”, agregó.

Yendo más allá, José Carabalí apuntó a mejorar en los próximos encuentros, sobre todo porque en la siguiente jornada recibirán a Cienciano en casa. “Por lo que pitó, también que ocasionamos mucho para hacer goles, pero no la pudimos concretar. Eso también hay que ser autocrítica nosotros y convertir en los últimos metros”, aseveró.

Universitario estuvo cerca de llevarse un triunfo de Cusco. (Foto: Cusco FC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar por 1-1 con Cusco FC, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Cienciano, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el viernes 13 de febrero las 8:30 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

