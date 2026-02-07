Sport Boys alzó su voz tras polémica arbitral frente a ADT. (Video: L1 MAX / Foto: Sport Boys)
Luego del polémico final frente a ADT, Sport Boys emitió un contundente comunicado contra los asistentes del VAR. La ‘Misilera’ salió con todo y exigió que Verónica Arruela Patiño y Brandon Torrecilla, colegiados involucrados en el gol anulado a Luciano Nequecaur, no vuelvan a ser programados para otro de sus partidos en la presente temporada. Además, exigieron facilidades para acceder a los audios y registros del VAR.

¿Cuándo volverá a jugar Sport Boys?

Luego de caer por 1-0 a manos de ADT, Sport Boys volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Atlético Grau, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 14 de febrero las 5:30 p.m. y se disputará en el Estadio Miguel Grau.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

