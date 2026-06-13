La UFC se prepara para vivir uno de los eventos más insólitos y espectaculares de su historia este domingo 14 de junio de 2026. El combate entre Ilia Topuria vs. Justin Gaethje encabezará el histórico UFC Freedom 250, una cartelera que se realizará en los jardines de la Casa Blanca, en Washington D.C., coincidiendo con el cumpleaños número 80 de Donald Trump. La velada marcará la primera ocasión en que un evento deportivo profesional de esta magnitud se celebra en la residencia presidencial de Estados Unidos.

El combate estelar enfrentará al campeón ligero de la UFC, Ilia Topuria, contra el campeón interino Justin Gaethje en una pelea de unificación del título de las 155 libras. El español-georgiano llega invicto y considerado por muchos como uno de los peleadores más dominantes del planeta, mientras que el estadounidense intentará aprovechar toda su experiencia y agresividad para destronar a uno de los hombres más temidos de la actualidad.

Topuria afronta esta pelea como una de las mayores estrellas de las artes marciales mixtas. Tras conquistar el cinturón ligero con una contundente victoria sobre Charles Oliveira, el ‘Matador’ busca consolidar su legado y demostrar que puede mantenerse en la cima de una división históricamente considerada la más competitiva de la UFC. Su récord invicto y su capacidad para finalizar combates lo convierten en favorito para muchos especialistas.

Del otro lado estará Justin Gaethje, un veterano acostumbrado a las grandes noches. Conocido por ofrecer algunas de las guerras más memorables dentro del octágono, ‘The Highlight’ intentará imponer su presión constante, su poder de nocaut y su experiencia en combates de campeonato. El estadounidense llega tras conquistar el cinturón interino y sabe que esta puede ser una de las últimas oportunidades de su carrera para convertirse nuevamente en campeón indiscutido.

Más allá de lo deportivo, el escenario añade un componente histórico sin precedentes. El octágono fue instalado en el Jardín Sur de la Casa Blanca para albergar una función especial organizada como parte de las celebraciones por los 250 años de Estados Unidos y el cumpleaños de Donald Trump. La expectativa mediática ha sido enorme debido a la estrecha relación entre Trump y el presidente de la UFC, Dana White.

La cartelera también contará con otros enfrentamientos de alto nivel, destacando la pelea coestelar entre Alex Pereira y Ciryl Gane. Sin embargo, ninguna genera tanta atención como el choque entre Topuria y Gaethje, dos peleadores con estilos explosivos y una marcada tendencia a terminar sus combates antes del límite. Los aficionados esperan una batalla intensa que podría convertirse en una de las mejores peleas del año.

En la previa, Topuria ha dejado claro que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El campeón aseguró sentirse más motivado que nunca y sin las presiones que lo acompañaron en etapas anteriores de su trayectoria. Sus declaraciones han aumentado la confianza de sus seguidores, que esperan verlo defender exitosamente el cinturón en un evento que promete quedar grabado en la historia de la organización.

¿A qué hora pelea Ilia Topuria vs. Justin Gaethje por UFC Freedom 250?

La esperada pelea entre Ilia Topuria vs. Justin Gaethje encabezará el histórico UFC Freedom 250 este domingo 14 de junio en la Casa Blanca. La cartelera principal comenzará a las 8:00 p.m. (ET) en Washington D.C., horario confirmado por la UFC.

Tomando como referencia ese horario, estos son los horarios aproximados para seguir el evento en distintos países:

Perú: 7:00 p.m. del domingo 14 de junio.

7:00 p.m. del domingo 14 de junio. México (CDMX): 6:00 p.m. del domingo 14 de junio.

6:00 p.m. del domingo 14 de junio. Estados Unidos (hora del Este): 8:00 p.m. del domingo 14 de junio.

8:00 p.m. del domingo 14 de junio. Argentina: 9:00 p.m. del domingo 14 de junio.

9:00 p.m. del domingo 14 de junio. España (peninsular): 2:00 a.m. del lunes 15 de junio.

Se espera que la pelea estelar entre Topuria y Gaethje se realice varias horas después del inicio de la cartelera principal, por lo que los aficionados deberán permanecer atentos a la duración de los combates previos para conocer la hora exacta del ingreso de ambos peleadores al octágono.

¿Dónde ver Ilia Topuria vs. Justin Gaethje en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir en vivo la pelea entre Ilia Topuria y Justin Gaethje a través de HBO MAX, plataforma que transmite los eventos de UFC en el país. La cobertura incluirá la cartelera principal y el combate estelar desde la Casa Blanca.

¿En qué canal ver Ilia Topuria vs. Justin Gaethje en México?

En México, el UFC Freedom 250 podrá verse mediante HBO MAX, servicio de streaming que ofrece la transmisión de los eventos de UFC para sus suscriptores. La histórica cartelera estará disponible en directo durante la tarde y noche del domingo.

¿Qué canal transmite Ilia Topuria vs. Justin Gaethje en Argentina?

Los fanáticos argentinos podrán disfrutar del combate entre Ilia Topuria y Justin Gaethje a través de HBO MAX, plataforma encargada de emitir los eventos de UFC en vivo para el país.

¿Cómo ver Ilia Topuria vs. Justin Gaethje en Colombia?

La transmisión del UFC Freedom 250 en Colombia estará disponible mediante HBO MAX, donde los aficionados podrán seguir toda la cartelera y la pelea principal desde Washington D.C.

¿Dónde ver Ilia Topuria vs. Justin Gaethje en Ecuador?

En Ecuador, el evento encabezado por Ilia Topuria y Justin Gaethje podrá verse en vivo por HBO MAX, plataforma que cuenta con los derechos de emisión de UFC en la región.

¿Qué canal pasa Ilia Topuria vs. Justin Gaethje en España?

Los seguidores españoles de UFC podrán ver la pelea entre Ilia Topuria y Justin Gaethje mediante HBO MAX, que ofrece la transmisión oficial del evento. Debido a la diferencia horaria, la cartelera principal se desarrollará durante la madrugada del lunes 15 de junio en territorio español.

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