Después de haber tenido un 2020 inolvidable en la Fórmula 1 –con una victoria histórica en el Gran Premio de Italia–, Pierre Gasly está tratando de ser más consistente en este 2021 para que pronto repita lo vivido hace un año en Monza. Junto a Romain Grosjean y Jules Bianchi, el piloto de 25 años es considerado por la crítica especializada como unas las promesas del automovilismo francés del siglo XXI y quiere hacerle honor a ese rótulo como se merece.

En lo que va de la presente temporada, Pirre Gasly ha sumado 77 puntos con AlphaTauri y solo ha tenido que retirarse de dos Grandes Premios por inconvenientes con su monoplaza, en Estiria y recientemente en Monza –lo cual le quitó la oportunidad de luchar por revalidar su triunfo en 2020–. Pese a esos inconvenientes, el galo cuenta con un podio al haber culminado tercero en Azerbaiyán, ubicándose por detrás de Sebastian Vettel (2°) y Sergio Pérez (1°).

Veloz ascenso

Pierre Gasly (Ruan, Francia, 7 de febrero de 1996) se caracteriza por ser un piloto muy emocional, lo cual le ha sido contraproducente en algunas carreras –especialmente en aquellas en las que perdió algunas posiciones por intentar algún adelantamiento–, pero en otras le ha servido para soportar la presión de sentirse perseguido cuando ha tenido una ligera ventaja sobre los que venían detrás de él. Esto, además, potenciado por su óptimo nivel de adaptabilidad a situaciones complicadas, ya sea por el clima o por problemas con su vehículo.

Su debut en los monoplazas se vio acelerado gracias a la experiencia que adquirió en competiciones de karting de alto calibre, subiéndose a su primer equipo con cortísimos 15 años. En 2012, luego de culminar tercero en la Fórmula 4 Francesa, subió un escalafón hasta llegar a la Fórmula Renault 2.0, categoría en la que se mantuvo por dos años. En ella compitió con pilotos como Oliver Rowland y Esteban Ocon.

La Fórmula Renault 3.5 fue el nuevo reto para Pierre Gasly en 2014, consiguiendo el subcampeonato en su primer y único año en dicha categoría. Sus buenos números le permitieron llegar a la GP2 para el cierre de la temporada de ese mismo año, lo cual se alargó por dos más bajo la tutela de Red Bull Racing, escudería que lo reclutó como parte de RB Academy.

Sus buenos números en 2015 compitiendo con DAMS en la GP2 lo llevaron a ser piloto de reserva del equipo oficial de Red Bull en la Fórmula 1, acercándose a su más grande sueño en muy poco tiempo. Su título en 2016 con Prema, superando a su compañero de equipo Antonio Giovinazzi, le dieron más réditos para tentar en el mediano plazo por un lugar en la categoría reina.

El circo es francés

En 2017 se especuló que Red Bull le daría a Pierre Gasly un lugar en la escudería Toro Rosso, sin embargo, decidieron enviarlo a Japón para que dispute la SuperFormula, torneo donde quedó segundo luego de dos victorias y tres podios en siete carreras. Ese pequeño periplo en suelo nipón valió la pena, pues ese mismo año debutó en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Malasia en sustitución de Daniil Kvyat.

Finalmente completó cuatro Grandes Premios más a la par de sus compromisos en la SuperFormula, sumando puntos en la escudería para ser oficializado como piloto titular en Toro Rosso para la temporada 2018. Siendo todo un ‘rookie’, Gasly terminó la campaña en décimo quinta posición con 29 puntos tras 21 carreras.

Con un ángel en el cielo

En 2019 Red Bull Racing decidió darle un espacio en su escudería, no obstante, la distancia en nivel con Max Verstappen llevó al equipo de la bebida energética a relegarlo una vez más a Toro Rosso, rompiendo un acuerdo verbal con el francés al que le habían prometido terminar la campaña completa. Tras 21 carreras y un podio, quedó séptimo en la clasificación final con 95 puntos.

Ese mismo año sufrió la pérdida de uno de sus mejores amigos, Anthoine Hubert, quien falleció en un trágico accidente en el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 2. Golpeado y con las secuelas dolorosas por la muerte de su “hermano”, Pierre Gasly hizo todo lo posible para cerrar un año para el olvido. “Estaba completamente roto. Lloré hasta que no pude llorar más. Nunca me había sentido tan mal en mi vida. Nunca”, relató en un artículo publicado en ‘The Players Tribune’.

“Anthoine me enseñó muchas cosas. No hay carrera en la que no piense en él. Pero su muerte me forzó a mirar la vida de otra manera. La competencia es hermosa, pero levántate el visor de vez en cuando y mira alrededor. Disfruta lo que es tuyo. Atesora a las personas de tu vida. Yo sé que soy afortunado de estar acá, haciendo lo que me gusta, y de haber conocido a Anthoine Hubert”, añadió.

El Gran Premio de Italia que consiguió en 2020, el primero y único que tiene hasta la fecha, se lo dedicó Hubert. “Cuando sonó el himno francés, traté de absorberlo todo. Pensé en mi familia y en todas las personas del equipo que trabajaron para hacer posible esa victoria. Y pensé en el chico de casco anaranjado. Lo sentí allí. Sus sueños eran mis sueños y ese era nuestro momento”.

La temporada 2021 no ha sido tan dura como la 2020, pero aun así Pierre Gasly ha sorteado con sapiencia las pequeñas dificultades que se le han presentado como parte del equipo de AlphaTauri, en donde tiene como compañero al ‘rookie’ Yuki Tsunoda. “Así que estoy centrado en lograr el mejor resultado de la historia de mi equipo. Aún queda mucho por hacer y ese es mi objetivo personal ahora mismo”, comentó hace unas semanas en la previa del Gran Premio de Italia. De conseguirlo, podrá reafirmar los buenos comentarios sobre su carrera automovilística y así conseguir –quizás– su revancha en Red Bull.

