En el pasado mes de mayo Lewis Hamilton fue tajante. “Ya no hay gente que provenga de familias de la clase trabajadora, el circuito se ha convertido en un club de niños millonarios”, dijo el siete veces campeón de la Fórmula 1. Aunque sin ser del todo directo, el británico se refería a algunos pilotos que están en el ‘Gran Circo’ por su dinero y no tanto por su talento. No obstante, fuera de ese reducido grupo hay uno que rompe el molde preestablecido por el peso de la billetera: Esteban Ocon, corredor francés que pertenece a la escudería Alpine.

Hamilton, quien proviene de una familia donde su padre tuvo que emigrar de Trinidad y Tobago para encontrar más de un empleo que le permitiese costear su carrera, renegó de la otra vereda pues ha vivido en carne propia las dificultades para ingresar a la Fórmula 1. Ocon, por su parte, comparte los orígenes humildes del piloto de Mercedes y tuvo que bregar duro para alcanzar el lugar que hoy ostenta.

Esteban Ocon tocó el cielo con las manos después de ganar su primer Gran Premio en Hungría 2021. (Foto: Getty Iamges)

En una temporada muy especial para la Fórmula 1 por la etapa de renovación que está atravesando –en 2022 cambiarán las reglas técnicas y se estrenarán nuevos vehículos–, que un corredor como Esteban Ocon haya conseguido su primer Gran Premio en Hungría hace un mes y medio habla muy bien de esta nueva generación que está por adueñarse de las pistas, especialmente con la retirada de algunos grandes nombres (Kimi Raikkonen) y la veteranía de otros (Fernando Alonso, Sebastian Vettel y el propio Hamilton).

El indispensable empuje familiar

Si bien el de Silverston no se refirió directamente a ellos, al hablar de la Fórmula 1 como “un club de niños millonarios” mencionó entre líneas los nombres de Nikita Mazepin y Lance Stroll, dos de los pay drivers (pilotos de pago) más criticados del circuito por su fácil acceso a la categoría sin haber demostrado grandes luces en las pistas de promoción. A diferencia de ellos, Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane (Évreux, Francia, 17 de septiembre de 1996) no solo ha demostrado con creces lo mejor de su talento en competencias previas al ‘Gran Circo’, sino también ha conseguido pequeños logros importantes desde su temporada como ‘rookie’ en 2016 dentro de la escudería Manor.

Esteban no nació en cuna de oro, pues sus padres, Laurent y Sabrina Ocon, se dedicaban exclusivamente al taller de mecánica que tenían en casa. Cuando el pequeño de la familia descubrió el karting a los cuatro años y se enamoró de la velocidad, ellos decidieron respaldar sus prematuros sueños apoyándolo a como dé lugar, así eso signifique intercalar horarios de trabajo con algunos torneos.

Si bien hoy en día corre con Alpine, Esteban Ocon aún pertenece a Mercedes. (Foto: Getty Images)

“Ese día me di cuenta de que quería ser piloto”, confesó Esteban Ocon hace algún tiempo respecto al nacimiento de su pasión por el deporte motor. “Mis padres no tenían mucho dinero, se sacrificaron mucho. Estuvimos viviendo en una casa rodante durante unos años para poder ir a las carreras. Sin ellos no estaría aquí”, confesó en unas escenas para el documental ‘Drive to Survive’ de Netflix, el cual grafica detalles inéditos dentro de la Fórmula 1.

Aunque no fue sencillo vivir en un traslado constante dentro de un remolque, la familia Ocon nunca flaqueó hasta encontrar la oportunidad que Esteban estaba esperando para dar el salto a las grandes lides del karting. Cuando su talento atrajo el apoyo económico de las empresas privadas del rubro, el galo empezó a profesionalizar su carrera respondiendo las expectativas con buenos resultados en todas las competiciones en las que participaba.

Asimismo, a la vez que ganó su primer campeonato en el KF3 2011, enlazó sus primeros cruces con algunos de los politos con los que competiría más adelante en la Fórmula 1: Max Verstappen, George Russell, Lance Stroll y Charles Leclerc.

Antes de reencontrarse en la Fórmula 1, Esteban Ocon y Max Verstappen tuvieron una pequeña rivalidad en la Fórmula 3 Europea. (Foto: Agencias)

En las grandes ligas

En 2012, Esteba Ocon se subió por primera vez a un monoplaza para disputar la Fórmula Renault Europea y un año después, cuando quedó tercero tras dos victorias y cinco podios en catorce carreras, aseguró haber tenido la mejor carrera de su vida hasta entonces. “Salí octavo bajo la lluvia en el circuito Paul Ricard con slicks (gomas para piso seco) y me llevé la victoria. Fue una carrera difícil, ¡pero gané!”, comentó emocionado después de saborear su primer triunfo.

Cuando en 2014 ingresó a la Fórmula 3 Europea llegó a vencer a un rival que al día de hoy es uno de los mayores corredores de la Fórmula 1: Max Verstappen. En aquella campaña encadenó nueve victorias y veintiún podios en 33 carreras, derrotando al neerlandés por 58 puntos. Sin embargo, el destino de ambos pilotos tomó rumbos diferentes: mientras ‘Mad Max’ debutó en el Campeonato Mundial en 2015 con el apoyo de Red Bull Racing, el francés se quedó un año más en GP3 Series, torneo del cual salió vencedor para captar la atención de Mercedes y así ingresar a su categoría promocional para jóvenes.

Mientras pertenecía a la escudería alemana, Esteban Ocon se sumó a Renault F1 como piloto de pruebas. Esa experiencia le permitió conseguir un lugar en la Fórmula 1 como parte del extinto equipo Manor, teniendo muy buenos pasajes en el Gran Premio de Bélgica (16°), el Gran Premio de Brasil (12°) y el Gran Premio de Abu Dhabi (13°). A pesar de no puntuar, sus participaciones tuvieron mucho mérito pues usó uno de los dos peores autos de la temporada 2016.

Esteban Ocon corrió su primera temporada en la Fórmula 1 con la extinta escudería Manor. (Foto: Getty Images)

Mercedes decidió no desprenderse de su joya para 2017 colocándolo en Force India, año en que terminó octavo después de sumar 87 puntos. Si bien en 2018 se mantuvo en la escudería –la cual pasó a llamarse Racing Point–, los constantes roces con Sergio Pérez y el ingreso de Lance Stroll promocionado por su multimillonario padre lo mandaron al desvió para 2019. Sin lugar en la Fórmula 1, Renault lo recibió nuevamente como piloto de pruebas, asumiendo con humildad su nuevo lugar en la categoría hasta regresar con aires renovados en 2020.

Aunque no fue capaz de equiparar el nivel de su compañero Daniel Ricciardo, el haber conseguido el segundo puesto en el Gran Premio de Sakhir le valió su renovación para 2021, pero ya no secundando al australiano. Esta vez tendría a uno de sus ídolos como acompañante: Fernando Alonso. “Él es el único piloto de la actual parrilla que me impresiona. Los otros pilotos, cuando los veo en la pista, sí, son rápidos, pero Alonso impresiona por todas las decisiones que toma sobre la pista, sus adelantamientos son increíbles, merece la reputación que tiene”, había comentado en 2018 sin imaginar que tres años más tarde correría a su lado como parte de la misma escudería.

Esteban Ocon corre en la escudería Alpine junto a su ídolo de toda la vida, Fernando Alonso. (Foto: Agencias)

La consolidación esperada

Durante esta campaña 2021 Esteban Ocon no ha hecho más que reafirmar los múltiples elogios que ha recibido a lo largo de sus cinco cursos en la Fórmula 1. “Veo en Esteban el potencial de Leclerc o Verstappen. Tiene que demostrarlo, pero le veo el mismo potencial. Cuando él era joven, compitió contra ellos y diría que no les ganó muy a menudo, pero fue competitivo al mismo nivel. Así que sí, para mí, tiene un gran potencial que queremos que lo saque a la luz en Alpine”, comentó sobre él el director ejecutivo de Alpine, Laurent Rossi.

A sus cortos 25 años es consciente que puede explotar aún más todo su talento. El Gran Premio de Hungría 2021 tiene que ser solo el punto de partida para una consolidación a mediano plazo, fichando por una escudería de mayor rango en algunas temporadas.

Después de haber conseguido el Gran Premio de Hungría en agosto, Esteban Ocon quiere repetir el plato en una de las ocho carreras que quedan para culminar la temporada 2021 de la Fórmula 1. (Foto: AFP)

Humilde y con los pies sobre la tierra, Esteban Ocon no se olvida de quienes dieron todo para que esté donde está ahora. “Están guardados de forma segura en el lugar de mis padres. Es una colección grande, lo cual es bueno”, comentó sobre la importancia de su familia en sus logros hasta la fecha. Tiene un espíritu de ganador muy especial, ese que se construye a través del esfuerzo y el sudor. Ahora solo le queda seguir creciendo carrera tras carrera, sin tener que rendirle cuentas a unos cuantos billetes invertidos para empujar su monoplaza.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR