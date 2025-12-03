El congresista Carlos Zeballos, en su calidad de fiscalizador, le solicita al presidente del Comité Olímpico Peruano, Renzo Manyari, que presente la información requerida. Así lo manifestó en un comunicado difundido.

“Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente en mi calidad de Congresista de la República y en el marco de la función del control político y la fiscalización sobre el uso y la disposición de bienes y recursos públicos, así como el cumplimiento de las leyes establecido en el art. 5° del Reglamento del Congreso de la República.

Al respecto, en aras de fiscalizar el uso de los recursos, tanto públicos como privados, que usted conduce bajo la representación del Perú en distintos eventos y en especial en el evento multideportivo Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025 y. siendo que las federaciones deportivas nacionales que participan en dicho certamen y que están bajo su liderazgo, tienen bajo su mando la respectiva Selección Peruana en cada deporte, tal y como lo dice la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte N° 28036 y sus modificatorias; es que, solicito a su despacho se sirva hacernos llegar en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, la siguiente información:

Dentro de los procedimientos, pide que indique si existe un manual aprobado, comité de compras, procesos de cotización y mecanismos de control previo o posterior. Además, reimitir todos los expedientes de compras realizadas en los últimos 12 meses. “Identifique las adquisiciones ejecutadas sin acuerdo previo del Consejo Ejecutivo, de existir. Adjunte contratos, órdenes de servicio, TDR, informes de conformidad y evidencia de ejecución real de los trabajos. Remita comparativos de mercado, cotizaciones alternativas e informes técnicos que sustenten los presupuestos, y aclare si existió trato preferencial o contratación directa sin proceso de selección”, dice en otra parte del comunicado.

Además, pide remitir las actas del Consejo Ejecutivo donde consten:

- Autorización para firmar el acuerdo con PNUD.

- Autorización para uso de fondos para pagos de árbitros.

- Cualquier autorización para disponer unilateralmente de recursos institucionales.

“De no existir dichas actas, explique por qué se adoptaron decisiones sin fomentar la competencia para obtener mejor precio y/o servicio”, señala el congresista.

Por otro lado, le pide a Manyari, como presidente del COP, si figura en la planilla de alguna federación deportiva nacional o como prestador de servicios, y cómo se evita el conflicto de interés evidente. Además, remitir relación completa de todas las cuentas bancarias activas y pasivas y las personas autorizadas para disponer de fondos.

Por último, que adjunte los movimientos efectuados por la Presidencia en los últimos 12 meses. “Es de precisar que este pedido se sustenta en lo dispuesto en el artículo 96° de la Constitución Política del Perú (...). Finalmente es de resaltar que la falta de respuesta a este pedido da lugar a las responsabilidades de ley correspondientes", dice la última parte del comunicado.

Renzo Manyari. (Foto: COP)

