El Team Perú de Copa Davis tiene una misión más que complicada este fin de semana, cuando enfrente en la ciudad de Düsseldorf al poderoso equipo de Alemania, por la primera ronda de los ‘qualifiers’ del torneo. Con la confirmada recuperación de la primera raqueta nacional, Ignacio Buse, los dirigidos por Luis Hornada están completos.

Sin embargo, además de ‘Nacho’, otro tenista destacado de nuestro equipo es Gonzalo Bueno, quien se perfila para ser unos de los singlistas del equipo blanquirrojo en lo duelos que se jugarán los días 6 y 7 de febrero. A sus 21 años y con una responsabilidad grande se mostró muy motivado en la previa de la serie.

“La Copa Davis siempre es especial. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y el ambiente es increíble; siempre es importante estar juntos. Por el lado del tenis, me siento bien. He jugado en cancha dura y estoy cómodo. Pude ganar un partido en Australia, lo que me dio mucha confianza”, dijo el deportista nacional.

“Jugar la Copa Davis siempre es motivante. Representar a tu país es increíble y uno nunca juega solo, porque siente el apoyo de todos. Ojalá que podamos hacerlo bien”, agregó Bueno.

Gonzalo Bueno fue parte del choque previo ante Portugal. (Foto: GEC)

Por otro lado, ya instalado en Alemania, remarcó que no ha sentido una superficie demasiado veloz, lo que jugaría a favor de los locales que suelen participar en torneos con cancha dura. “No está tan rápida, por lo que debemos saber aprovechar eso”, apuntó.

Si bien no estarán Alexander Zverev y Daniel Altmaier en el equipo alemán, el equipo europeo cuenta con jugadores de primer nivel y que actualmente tienen un mejor ranking y trayectoria que los peruanos.

A esto hay que añadirle que Alemania es la última semifinalista del torneo. En la mencionada llave cayó ante una sólida selección de España, pese a no tener en sus filas a Carlos Alcaraz.

Cabe mencionar que Perú llegó a esta instancia, tras superar 3-1 a Portugal en el estadio Hermanos Buse de Lima, en cancha de tierra batida o también llamada arcilla.

TE PUEDE INTERESAR



