En su primera temporada en Liga 1, FC Cajamarca quiere realizar una buena campaña, peleando un torneo corto y clasificando a un torneo internacional como una de sus premisas, pero a su vez se proyecta a futuro para quedarse buen tiempo en la máxima división profesional. En ese sentido, el cuadro cajamarquino firmó una importante alianza con Clan FC, club que disputa la Tercera División en Colombia. Dicho acuerdo permitirá un intercambio entre ambos equipos con sus mejores promesas.

Víctor Merlano, fundador y gerente general de Clan FC en Colombia, contó en diálogo con Depor que se trata de una plataforma dedicada al deporte y a la educación desde hace 14 años en tierras colombianas. De hecho, fundaron un club de fútbol que compite en todas las divisiones menores desde los 5 hasta los 23 años, y que disputa la Primera C, lo que viene a ser la Liga 3 en Colombia, aunque no hay ascensos y descensos como en Perú.

También fundaron el primer colegio para deportistas de alto rendimiento en Colombia, que hoy trabaja con más de 250 familias de atletas y donde se graduaron 60 deportistas con diploma High School de Estados Unidos. En ese sentido, la idea de dicho club es ser parte de esa primera etapa formativa de exploración entre los 8 y 10 años, después de 11 a los 15 años es la formación deportiva, después el rendimiento entre los 15 y los 18 años y a partir de ahí es alto rendimiento.

“Conociendo esta historia de FC Cajamarca, que además me parece una historia única, hemos tratado de investigar pero creo que no hay otro equipo en Latinoamérica y en el mundo que en tan poquito tiempo pasa de ser un club nuevo a llegar a Primera División. Nos encontramos en el camino con Fernando Zavaleta, el vicepresidente, tuvimos una primera llamada, le conté el proyecto de Clan FC, quedamos en vernos en Perú, viajé a Lima los primeros días de enero, les llevé un proyecto para construir las divisiones menores de FC Cajamarca, teniendo un puente con Colombia, nosotros siendo su filial aquí para captar talento y poder llevar jugadores colombianos desde temprana edad y también para el equipo profesional, construyendo pues un método en divisiones menores”, nos contó Merlano.

Plantel 2026 de FC Cajamarca para su debut en la Liga 1. (Foto: FC Cajamarca)

Luego de esa conversación, firmaron una alianza internacional oficial para hacer su marca en Colombia, con exclusividad en tierras ‘cafeteras’ y con la oportunidad de empezar a captar talento y de construir de manera conjunta las divisiones menores en FC Cajamarca, que es el paso inicial para ellos. Clan FC, en sus redes sociales, anunció que los mejores talento de sus canteras viajarán a Perú en julio de este año para pasar una prueba en el club recién ascendido de la Liga 1.

“La idea es poder seleccionar jugadores, ver el talento y dar como premio al mejor jugador de esa convocatoria sub-18, traerlo con todos los gastos pagados a Colombia para entrenar dos semanas con nuestro primer equipo, que es el grupo sub-23 que juega en Primera”, agregó el fundador del club colombiano, confirmando este intercambio de jugadores entre Perú y Colombia.

Clan FC también tiene una alianza con un colegio de los Estados Unidos que le otorga el título de High School a sus estudiantes. De paso, han trabajado con diferentes equipos como el Getafe y Rayo Vallecano de España, y su llegada al fútbol peruano, a través de FC Cajamarca, puede ser el puente también para que otros clubes internacionales también se sumen como filiales de otras instituciones de la Liga 1.

Por lo pronto, a nivel de fútbol profesional, el equipo capitaneado por Hernán Barcos, que arrancó el Torneo Apertura con un empate 3-3 ante Juan Pablo II en Chongoyape, espera hacer una buena campaña y a la par enfocarse en su crecimiento a nivel integral, donde esta alianza con un club colombiano es el primer paso para potenciar sus divisiones menores.

Hernán Barcos anotó dos goles en su debut en FC Cajamarca. (Foto: @Liga1Teapuesto)

TE PUEDE INTERESAR