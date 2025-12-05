A horas del choque que definirá al rival de Cusco FC por el cupo Perú 2 de la Copa Libertadores 2026, Alianza Lima y Sporting Cristal ultiman detalles para la vuelta en un Estadio Alejandro Villanueva que promete un ambiente electrizante. La CONAR confirmó a Kevín Ortega como árbitro principal del duelo, mientras que la Dirección General del Gobierno Interior autorizó el ingreso de instrumentos y banderolas en las cuatro tribunas, una decisión que ha generado expectativa entre los hinchas que buscan empujar a su equipo hacia la final. La venta de entradas también ha avanzado con rapidez y, según se conoció, el aforo aprobado supera los 30 mil asistentes, lo que anticipa un marco imponente en La Victoria.

La designación de Kevin Ortega no sorprendió del todo, pues el juez FIFA ha sido recurrente en partidos de alto voltaje dentro de la Liga1. Para este encuentro estará acompañado por Stephen Atoche y Alberth Alarcón como asistentes, mientras que Rudy Méndez será el cuarto árbitro. En el VAR estará Alejandro Villanueva, quien tendrá como apoyo a Víctor Raez en una cabina que tendrá participación clave en un duelo tan cerrado como este.

La presencia del VAR vuelve a tomar protagonismo, especialmente tras el empate en la ida, donde un penal cobrado a favor de Sporting Cristal y el posterior empate de Hernán Barcos. Por eso, la elección del equipo arbitral ha sido analizada con lupa por ambas hinchadas, conscientes de que cualquier detalle puede marcar la diferencia en un cruce que, por ahora, sigue totalmente abierto.

El juez FIFA Kevin Ortega dirgirá el partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva.

En paralelo, otro punto clave para este encuentro fue la resolución que autoriza el ingreso de instrumentos musicales y banderolas a Matute. La medida permitirá que las cuatro tribunas estén encendidas constante durante los 90 minutos, algo que los hinchas blanquiazules ven como un impulso adicional para intentar inclinar la balanza en casa.

Según el documento emitido por la autoridad competente, el aforo habilitado para este duelo será de 30,010 espectadores, distribuidos entre Oriente, Occidente, Norte, Sur y la zona de palcos. La organización espera un recinto prácticamente lleno, tomando en cuenta que más de 26 mil entradas ya han sido adquiridas mediante la plataforma oficial, y aún quedan algunas disponibles para quienes buscan un lugar en este partido tan esperado.

Alianza Lima y Sporting Cristal llegan a este duelo con la llave empatada 1-1, luego de que Martín Távara anotara de penal en la ida y Hernán Barcos marcara la igualdad tras ingresar desde el banco. Con esa mínima diferencia, ambos equipos entienden que la vuelta será totalmente distinta, pues el contexto, el estadio y la presión del momento jugarán un rol determinante en el desenlace.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El duelo entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal está programado para este sábado 6 de diciembre desde las 8:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Bolivia y Venezuela, el encuentro comenzará a las 9:00 p.m.; mientras que en Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile arrancará a las 10:00 p.m.. Finalmente, en México se jugará a las 7:00 p.m., y en España a las 2:00 a.m. del día siguiente.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El partido entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal, válido por la vuelta de las semifinales de los play-offs de la Liga 1 2025, será transmitido por L1 MAX (antes Liga 1 MAX). Asimismo, podrás seguir la cobertura completa del minuto a minuto, incidencias, goles y reacciones en la web de Depor. Si prefieres verlo en streaming, el encuentro estará disponible en la plataforma digital Liga 1 MAX, con suscripción activa.

