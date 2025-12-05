Luego de que América de Cali perdiera su chance de llegar a la final, tras perder con Junior de Barranquilla, en las oficinas se ha encendido una alerta que podría desmantelar su ataque para la próxima temporada. La continuidad de Luis Ramos, una de las figuras más destacadas de los ‘Diablos Rojos’, ha quedado en entredicho tras las recientes declaraciones que llegaron desde Perú. El club dueño de su carta pase, Cusco FC, ha salido al frente para aclarar el panorama contractual del trujillano, revelando una inacción por parte del cuadro colombiano que podría costarles caro ante la aparición de competidores con mayor poderío económico.

La situación se ha tensado justo cuando el equipo escarlata se preparaba para visitar al Junior en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Este encuentro, era vital para luchar por un título pero no solo la derrota fue un golpe fuerte, sino que la noticia de que su delantero estrella podría emigrar al fútbol mexicano (Liga MX) ha llamado aún más la atención hacia la gestión de la directiva caleña.

El encargado de poner las cartas sobre la mesa fue Rolando Escajadillo. El director deportivo de Cusco FC que ofreció una entrevista al diario El Comercio donde detalló los términos exactos del vínculo que une a Ramos con el América. El directivo explicó que existe un documento firmado que estipula una cesión de préstamo con una cláusula clave: una opción de compra por el 50 por ciento del pase del jugador.

Luis Ramos no estuvo presente en el duelo frente a Junior por una lesión muscular. (Foto: Colprensa)

Sin embargo, aquí radica el problema principal que arriesga la permanencia del peruano en Colombia. Escajadillo fue contundente al afirmar que, a pesar de que el plazo avanza, la directiva de los ‘Diablos Rojos’ ha mantenido un silencio preocupante. “Hasta el día de hoy, el equipo colombiano no se ha comunicado con nosotros para manifestar esa intención”, reveló el directivo.

Esta falta de comunicación ha abierto una ventana de oportunidad para otros mercados que sí están mostrando un interés activo. El director deportivo del cuadro imperial confesó que el teléfono no ha dejado de sonar preguntando por el goleador. “Así como América de Cali tiene esa opción, ya nos han llegado ofertas de varios clubes preguntando por Luis Ramos”, aseguró Escajadillo.

La amenaza más fuerte proviene del norte del continente. Según la información revelada, los sondeos más concretos llegan desde la Liga MX, un mercado con un poder adquisitivo superior al colombiano. “Los clubes son de México y de otras partes donde quieren comprar el pase del jugador”, detalló.

Luis Ramos vivió su primera su experiencia en el extranjero tras fichar por el América de Cali (Foto: Agencias).

¿Cuál será la decisión de Cusco FC frente a el futuro de Ramos?

La postura de Cusco FC es clara: priorizarán el negocio si América no asegura al jugador. Escajadillo advirtió que no esperarán indefinidamente. “Si América de Cali no hace uso de la opción, nosotros vamos a tomar atención a las otras ofertas”, sentenció, dejando en claro que están dispuestos a negociar con los demás.

En caso de que ninguna de las negociaciones internacionales llegue a buen puerto, el futuro de Ramos está asegurado en su país natal. El futbolista mantiene un contrato vigente con Cusco FC que se extiende hasta el año 2027. Esto significa que, si América de Cali no activa la compra ni prosperan las propuestas de México, su retorno al fútbol peruano para defender la camiseta dorada está garantizado legalmente.

La pelota está ahora en la cancha de la directiva del América de Cali. Tienen la prioridad contractual para quedarse con el 50% de la ficha de Luis Ramos, pero su silencio está permitiendo que clubes mexicanos entren a la puja. Si no reaccionan pronto, podrían perder a una de sus principales figuras ofensivas que les ha regalado 13 goles.

