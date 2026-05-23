Tuvieron que pasar 19 años para que Perú pueda volver a gritar a viva voz en el tenis peruano, y levantar un título ATP en Europa, poniendo nuevamente al deporte nacional en lo más alto del mundo. El personaje principal de esta historia, fue por supuesto Ignacio Buse, la actual primera raqueta nacional de nuestro país que ya se metió a los principales libros del tenis nacional incluso superando a máximos exponentes como el propio Luis Horna, luego de convertirse en campeón del ATP 500 de Hamburgo donde también levantó su primer título profesional.

La consagración de la raqueta número uno del Perú en las exigentes canchas de polvo de ladrillo en Alemania ha desatado una auténtica fiesta en el deporte nacional. ‘Nacho’ superó la fase previa con una autoridad asombrosa y fue dejando en el camino a varios de los mejores tenistas del circuito internacional en el cuadro principal.

Su victoria en la gran final no solo representa su primer trofeo de esta envergadura en el circuito ATP, sino el nacimiento definitivo de una nueva estrella en la élite del tenis mundial. Este triunfo quiebra una prolongada racha negativa para el tenis peruano en el Viejo Continente, evocando los mejores momentos de la disciplina a nivel local.

Ignacio Buse hizo historia al llegar desde la fase previa del torneo ATP y coronarse campeón. (Fotos: Getty Imagen)

La última vez que nuestro país celebró un título de esta categoría en territorio europeo fue gracias a Luis Horna, quien en 2007 alzó el trofeo de dobles en la misma superficie, marcando un precedente que hoy su pupilo ha logrado superar en la modalidad de singles.

El impacto de este campeonato se reflejará de inmediato en la actualización del ranking ATP, donde el deportista nacional escalará hasta una posición sumamente privilegiada. Con la actualización de punto, podría alcanzar el puesto 31 superando incluso a un ‘Lucho’ Horna que se posicionó en la casilla 33 como máximo récord.

Esta histórica victoria en Alemania funciona como la antesala perfecta para su inminente participación en Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada en París. Llegar a la capital francesa con el trofeo de Hamburgo bajo el brazo inyecta una dosis masiva de confianza en Buse, posicionándolo bajo la mirada atenta de los principales analistas y especialistas del circuito.

Ignacio Buse firmó la mayor hazaña de su carrera al coronarse en Hamburgo y meterse en el Top 40 del ranking ATP, devolviendo al Perú a lo más alto del tenis mundial tras casi dos décadas. (Foto: Getty Images)

Desde la capitanía del equipo nacional de Copa Davis, el seguimiento constante y la planificación estratégica han dado sus frutos más importantes en un año que ya se perfila como el mejor de la historia tenística reciente. La evolución de “Nacho” reafirma el ADN combativo y guerrero que caracteriza a los tenistas peruanos, un legado que hoy se mantiene más vivo y vigente que nunca.

Finalmente, el deporte nacional celebra una hazaña que servirá de inspiración para las canteras y las nuevas generaciones de atletas que buscan dejar el nombre del Perú en alto. Ignacio Buse ha escrito su nombre con letras de oro en el libro del tenis profesional, y su camino hacia la inmortalidad deportiva apenas empieza a dar sus primeros y más brillantes pasos en Europa.

TE PUEDE INTERESAR