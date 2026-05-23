Ignacio Buse ha firmado la página más emotiva y gloriosa del tenis peruano en las últimas dos décadas tras proclamarse campeón del ATP 500 de Hamburgo. El deportista nacional de 22 años no solo demostró una madurez táctica impresionante al derribar a grandes potencias del circuito, sino que conmovió a todo el país durante una premiación cargada de lágrimas y patriotismo. Con el trofeo alemán en las manos, ‘Nacho’ aprovechó los micrófonos internacionales para lanzar un mensaje de aliento que desató la euforia de los compatriotas presentes en las tribunas de Europa.

La consagración del tenista nacional se concretó tras una batalla tenística de altísima intensidad en la gran final frente al estadounidense Tommy Paul, registrando parciales de 7-6, 4-6 y 6-3. Este resultado corona una semana perfecta donde el peruano tuvo que remar desde la fase clasificatoria, ganándose el respeto unánime de los especialistas por su sólido juego de fondo.

Durante la ceremonia de premiación, el flamante campeón se quebró al ver la gran cantidad de camisetas y banderas nacionales que lo acompañaron en territorio teutón. “A toda la gente de Perú, muchas banderas acá y camisetas. Me emociona mucho, cómo extraño Perú, quiero estar en Perú ya, pero esto sigue. Que el sueño continúe. ¡Arriba Perú!”, expresó conmovido ante la ovación del público.

La batalla de Hamburgo: así fue la consagración de Ignacio Buse en el ATP 500.

El tenista nacional también se tomó un tiempo para reconocer el esfuerzo diario de su entorno más cercano y de las organizaciones que lo respaldan en este camino al éxito. Buse dedicó el campeonato a su equipo de trabajo, a sus padres, a su novia y a una ONG deportiva local, asegurando que “el tenis puede unir al mundo”.

La histórica campaña en tierras alemanas incluyó victorias consecutivas sobre tenistas de la talla de Flavio Cobolli, Jakub Mensik y Ugo Humbert, consolidando el mejor momento de su carrera. Gracias a las 500 unidades obtenidas en Hamburgo, el peruano protagonizará un ascenso meteórico en el circuito profesional, escalando de manera oficial hasta el puesto 31 del ranking mundial de la ATP.

Con este logro sin precedentes para su corta edad, Buse inscribe su nombre en los libros de oro del deporte blanco nacional en la Era Abierta. El joven atleta se convirtió en el cuarto peruano de la historia en conquistar un título del circuito mayor de la ATP, uniéndose al selecto grupo integrado previamente por leyendas como Jaime Yzaga, Luis Horna y Pablo Arraya.

¿Con quién debuta y cuándo en el Roland Garros?

La agenda de la primera raqueta nacional no da tregua y su mirada ya está fija sobre la arcilla de París para disputar el segundo Grand Slam del año. El debut de ‘Nacho’ en Roland Garros está programado para este lunes 25 de mayo, en lo que significará su estreno absoluto en el cuadro principal de un torneo de esta envergadura internacional.

Finalmente, el sorteo del certamen francés deparó un cruce de altísima exigencia táctica para el tenista peruano en la ronda inicial de la competencia. Ignacio Buse medirá fuerzas ante el ruso Andrey Rublev, actual número 13 del mundo y ex top 5 del ranking ATP, en un duelo electrizante donde el país entero prenderá el televisor esperando que el sueño europeo continúe vigente.

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