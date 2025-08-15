En una prueba más de su capacidad, buen tenis y óptimo estado físico, Ignacio Buse (140° ATP) avanzó a cuartos de final del Challenger de Cancún, que otorga 125 puntos al campeón, tras conseguir dos victorias en el mismo día. Debido a las fuertes lluvias en dicha ciudad mexicana, el peruano apenas jugó siete games en su debut en el torneo ante el colombiano Daniel Galán (144°) el último miércoles: el partido se suspendió en el primer set, cuando Buse perdía 4-3, con quiebre abajo. Por ello, toda la acción se movió para el jueves.

El ‘Colo’ Buse firmó una gran remontada y venció a Galán por 7-6 (8) y 6-4. Un duelo que arrancó 3:10 p.m. y acabó cerca de las 5 de la tarde. Tras instalarse en octavos de final, no hubo tiempo para los festejos ni para el descanso. Tres horas después, el peruano tuvo que volver a entrar a la cancha para enfrentarse al kazajo Beibit Zhukayev (206°), y también lo derrotó, esta vez con parciales de 6-3 y 7-6 (4).

De este modo, Ignacio Buse avanzó a cuartos de final y esta tarde (5:00 p.m. por ATP Challenger TV) tendrá una prueba de fuego: se medirá al alemán Daniel Altmaier (60° del mundo), primer cabeza de serie del torneo y que destacó en el último Roland Garros, donde llegó hasta cuarta ronda.

Ignacio Buse actualmente es 140° del mundo. (Foto: @ATPChallenger)

De hecho, hoy también puede ser una doble jornada para el peruano, pues a las 6:30 p.m. está programado su debut en dobles junto al argentino Marco Trungelitti, frente a la dupla neerlandesa-alemana de Robin Haase y Constantin Frantzen. Eso sí, en caso el ‘Colo’ clasifique a semifinales en singles, es probable que se ‘baje’ del duelo de dobles para guardar resto físico.

Cabe precisar que este Challenger 125 de Cancún es visto por Buse como un torneo preparatorio para su participación en la ‘qualy’ del US Open, el último Grand Slam del año. El peruano buscaba llegar con rodaje en cancha dura, y de momento aseguró tres partidos de buen nivel en dicha superficie.

Luego de este torneo, la primera raqueta peruana viajará a Estados Unidos para trabajar en las instalaciones de Flushing Meadows y quedar a la espera del sorteo de la ‘qualy’, donde es uno de los 32 cabezas de serie (#29), lo que asegura no enfrentar al menos en una de las tres rondas para acceder al cuadro principal a un rival mejor posicionado en el ránking ATP.

Luego de afrontar la ‘qualy’ del US Open, a partir del lunes 18 de agosto, Ignacio Buse disputará el Challenger de Como (Italia), en caso no acceda al cuadro principal del Grand Slam, y en la semana siguiente viajará a España para jugar el Challenger de Sevilla. Luego de eso, volará al Perú para disputar la Copa Davis ante Portugal, el 12 y 13 de setiembre en Lima.

En febrero de 2024, Buse venció al chileno Nicolás Jarry por Copa Davis firmando su mejor triunfo en este torneo. (Foto: Copa Davis)

