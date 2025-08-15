Pese a cierta ilusión que hubo en la previa, Universitario de Deportes tuvo una de sus peores versiones en los últimos años y no fue rival para un Palmeiras que se marchó del Estadio Monumental con un 4-0 a favor que lo coloca con medio pie en cuartos de final de la Copa Libertadores. El semblante de los futbolistas cremas tras la caída fue de agotamiento y resignación, conscientes que remontar este mercador en Sao Paulo sería un milagro.

Martín Pérez Guedes fue uno de los que se paró en zona a mixta y charló con los medios de comunicación. Para el argentino le fue difícil analizar lo ocurrido durante la noche del último jueves, por cómo se dio el trámite y por la marcada superioridad evidenciada por el ‘Verdao’. A su vez, se dirigió a la hinchada que llegó a alentar.

“Es difícil analizar ahora el partido, estamos en caliente. Es duro el resultado que se dio, no queda más que dar vuelta a la página. El hincha estuvo increíble, no era lo que esperaba nadie, ni nosotros. Hay que seguir”, manifestó.

Más allá de lo que pueda suceder en la vuelta en el Allianz Parque, Pérez Guedes prefirió enfocarse en el encuentro de este fin de semana frente a Sport Huancayo, donde Universitario está obligado a ganar para lavarse la cara después de esta derrota y no perder el paso en la Liga 1.

“No encontramos muchas explicaciones, pero este grupo siempre va para adelante en las circunstancias adversas. Ahora hay que pensar en el partido del domingo”, añadió el mediocampista de 33 años, que seguramente será titular este domingo frente al ‘Rojo Matador’ en la ‘Incontrastable’.

Por más que la ‘U’ tuvo pasajes en donde encadenó pases que me permitieron llegar a campo contrario, estos fueron inofensivos y no llevaron mayor preocupación a la portería defendida por Weverton. Pérez Guedes tampoco tuvo una noche lúcida, obligado a correr para defender y lejos su mejor versión por el sector derecho.

Sumado a eso, la expulsión de Williams Riveros en el segundo tiempo fue un golpe difícil de asimilar y que, de no ser porque Palmeiras no apretó el acelerador y tampoco estuvo fino para sentenciar, pudo haber provocado que el resultado sea aún más catastrófico. Veremos qué decisión toma Jorge Fossati pensando en el encuentro de vuelta –el jueves 21 en Brasil–, tomando en cuenta el apretado calendario que se le viene.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de caer por 4-0 a manos de Palmeiras, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 17 de agosto desde las 12:00 p.m. y se disputará en el Estadio IDP de Huancayo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

