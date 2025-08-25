Pese a dar su mejor esfuerzo, Ignacio Buse no pudo seguir su racha victoriosa y cayó ante Ben Shelton (6° del ránking ATP) por la primera ronda del US Open 2025. De esta manera, el peruano se despidió con la frente en alto del último Grand Slam del año, haciendo su debut en un cuadro principal en un torneo de esta magnitud a sus cortos 21 años. Su balance fue de tres victorias, todas en la fase de clasificación, y una derrota en Estados Unidos, pero un saldo altamente positivo para lo que viene en su carrera.

El ‘Colorado’ Buse aprovechó su cuenta de Instagram para dedicar un post y valorar su paso por el mítico torneo de Nueva York. "Arthur Ashe debut. Ha sido mágico. A seguir soñando en grande. Increíble experiencia como debut de grand slam (main draw) ante un gran jugador y mejor persona como Ben Shelton. ¡Te deseo lo mejor!“, publicó el peruano.

En medio de una serie de comentarios, apareció la respuesta del 6° del mundo, quien es uno de los candidatos a llegar lejos en el US Open 2025. “Genial compartir la cancha. ¡Sigue adelante!“, fue la respuesta de Ben Shelton, enseguida de muchos mensajes de seguidores peruanos, apoyando la reacción del estadounidense.

Mensaje de Ben Shelton a Ignacio Buse en Instagram. (Foto: Getty Images)

Además del comentario de ‘Big Ben’, el italiano Luciano Darderi -34° del ránking ATP- también aprovechó el post para saludar a Buse. “Grande”, posteó el natural de Argentina, quien también avanzó a segunda ronda del US Open y es uno de los tenistas de mejor rendimiento en este 2025.

Ignacio Buse, además del reconocimiento mundial y dar a su conocer su tenis en el Arthur Ashe Stadium, se fue de Estados Unidos con un importante premio económico, además de 40 puntos en el ránking ATP, que le permiten dar pelea en su siguiente objetivo que es entrar al top 100: de momento, figura en el puesto 141° en el ránking en vivo.

Otro punto a tomar en cuenta es que el ‘Colorado’ demostró que es un tenista que, a diferencia de la mayoría de latinos, no solo muestra un buen nivel en canchas de arcilla, sino también en cancha dura (rápida), lo que le permitirá pelear y ganar más partidos a lo largo de la temporada (donde se juega en canchas de arcilla, dura y hierba).

Post de Ignacio Buse en su cuenta de Instagram por su debut en US Open. (Captura: @ignaciobuse)

¿Qué viene para Ignacio Buse?

Buse Acurio no tiene tiempo para descansar. A partir del lunes 1 de setiembre, disputará el cuadro principal del Challenger de Sevilla, que otorga 125 puntos al campeón y se disputa sobre arcilla, que le servirá de preparación al peruano para afrontar la Copa Davis el 12 y 13 de setiembre ante Portugal en el Lawn Tennis de Lima.

Luego del torneo en España, Buse viajará al Perú para afrontar su preparación en el equipo capitaneado por Luis Horna, donde es la primera raqueta para el duelo ante los ‘lusos’. Junto a Gonzalo Bueno, quien disputa esta semana el Challenger 75 de Como (Italia), serán los singlistas ante el cuadro europeo, por los playoffs de Copa Davis.

Nuno Borges (52° ATP) y Jaime Faria (113° ATP), quienes vienen disputando también el US Open, son las principales cartas de Portugal, en un duelo que pinta para parejo por el presente de Buse y la localía, que se debe hacer sentir en Jesús María.

Ignacio Buse apunta a su próximo reto: ingresar al top 100 del tenis mundial. (Foto: Getty Images)

TE PUEDE INTERESAR