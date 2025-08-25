Después de un clásico que nos dejó pocas emociones, el Torneo Clausura ingresará en un breve parón por las Eliminatorias 2026, por lo que los clubes tendrán un tiempo de descanso para replantearse cosas y mejorar para la fecha final del campeonato. En ese sentido, toca revisar los próximos cinco partidos de Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Cusco FC, los equipos que se mantienen en la parte alta de la tabla de posiciones y quieren levantar el título de la Liga 1 2025.

Sporting Cristal, tras igular por 2-2 con UTC en el Estadio Alberto Gallardo, se colocó como sublíder del Torneo Clausura, alcanzando los 14 puntos en seis duelos disputados, producto de cuatro triunfos y un empate; además de 13 goles a favor y tan dos uno en contra. Hay un claro repunte de la mano de Paulo Autuori, pero necesitan recuperar esos dos puntos que dejaron en el camino el último fin de semana.

En cuanto al fixture que se le viene a los celestes, hay que remarcar que tendremos un receso de alrededor de tres semanas entre debido a los partidos de la Selección Peruana en las Eliminatorias 2026. De esta manera, el calendario de los cerveceros es el siguiente: Cusco FC (V), Alianza Atlético (L), Juan Pablo II College (V), Ayacucho FC (L) y ADT (V).

Fecha Hora Partido Estadio 14/09 5:30 p.m. Cusco FC vs. Sporting Cristal Inca Garcilaso de la Vega Por confirmar Por confirmar Sporting Cristal vs. Alianza Atlético Alberto Gallardo Por confirmar Por confirmar Juan Pablo II vs. Sporting Cristal Complejo Deportivo Juan Pablo II College Por confirmar Por confirmar Sporting Cristal vs. Ayacucho FC Alberto Gallardo Por confirmar Por confirmar ADT vs. Sporting Cristal Unión Tarma

Universitario, entre tanto, empató sin goles con Alianza Lima en una nueva edición del clásico del fútbol peruano, ubicándose como líder del segundo certamen del año con 15 puntos en siete partidos jugados. Dicho 0-0 dejó un sabor amargo en los cremas, pues se irán al receso sin haber sacado una mayor ventaja en la punta de la tabla de posiciones.

El calendario de los dirigidos por Jorge Fossati nos traerá duelos muy interesantes, donde apostarán al todo o nada para llevarse el Torneo Clausura y ganar el tricampeonato de forma automática. Estos son los próximos cinco duelos de los cremas en la Liga 1: Melgar (V), Binacional (L), UTC (V), Cusco FC (L) y Alianza Atlético (V).

Fecha Hora Partido Estadio 14/09 3:00 p.m. Melgar vs. Universitario Monumental de la UNSA Por confirmar Por confirmar Universitario vs. Binacional Monumental Por confirmar Por confirmar UTC vs. Universitario Héroes de San Ramón Por confirmar Por confirmar Universitario vs. Cusco FC Monumental Por confirmar Por confirmar Alianza Atlético vs. Universitario Campeones del 36

Por último, tenemos a Cusco FC, una de las sorpresas de la temporada y que viene compitiendo palmo a palmo para llevarse el Torneo Clausura. En su más reciente encuentro, los dorados empataron por 1-1 con Juan Pablo II College en Chongoyape, ubicándose en la tercera posición con 13 puntos, a raíz de cinco triunfos y un empate en cinco cruces disputados –hay que considerar que descansaron en la fecha 5–.

Veremos si los pupilos de Miguel Rondelli son capaces de competir hasta las últimas jornadas, considerando que en esta etapa de la Liga 1 primará la fortaleza del plantel y el rendimiento de las piernas de los futbolistas. De esta manera, el calendario que se les avecina es el siguiente: Sporting Cristal (L), Ayacucho FC (V), ADT (L), Universitario (V) y Deportivo Garcilaso (L).

Fecha Hora Partido Estadio 14/09 5:30 p.m. Cusco FC vs. Sporting Cristal Inca Garcilaso de la Vega Por confirmar Por confirmar Ayacucho FC vs. Cusco FC Las Américas Por confirmar Por confirmar Cusco FC vs. ADT Inca Garcilaso de la Vega Por confirmar Por confirmar Universitario vs. Cusco FC Monumental Por confirmar Por confirmar Cusco FC vs. Dep. Garcilaso Inca Garcilaso de la Vega

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario 7 4 3 0 11 4 7 15 2 Sporting Cristal 6 4 2 0 13 2 11 14 3 Cusco FC * 5 4 1 0 7 1 6 13 4 Garcilaso 7 3 4 0 9 4 5 13 5 Alianza Lima 7 3 3 1 7 5 2 12 6 Sport Huancayo 7 2 3 2 10 10 0 9 7 Melgar 7 2 3 2 7 8 -1 9 8 Los Chankas 5 3 0 2 8 11 -3 9 9 cienciano 6 2 2 2 7 5 -2 8 10 Alianza Universidad* 6 2 1 3 7 9 -2 7 11 Juan Pablo II* 7 1 4 2 6 8 -2 7 12 ADT 6 2 1 3 5 9 -4 7 13 Alianza Atlético 6 1 3 2 3 4 -1 6 14 Comerciantes Unidos 6 1 2 3 7 10 -3 5 15 Atlético Grau 6 1 1 4 7 11 -4 4 16 Ayacucho FC 6 1 1 4 5 9 -4 4 17 Sport Boys 7 1 1 5 2 9 -7 4 18 UTC * 5 0 2 3 4 8 -4 2 19 Binacional * 0 0 0 0 0 0 0 0

* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.

