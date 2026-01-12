Ignacio Buse cerró un 2025 redondo. En la primera actualización del ranking de este nuevo año, la primera raqueta peruana entró al top 100 y comenzó de la mejor manera esta temporada. Tras una inesperada lesión, y luego de quedarse a una baja de entrar al cuadro principal del Abierto de Australia, Buse Acurio se concentra en su próximo reto: la Copa Davis ante Alemania en febrero. Sería su debut en este 2026, donde espera también codearse con los mejores tenistas del circuito y ojalá poder enfrentar a dos de sus tenistas favoritos: Novak Djokovic y Carlos Alcaraz.
¿Cuál es el balance que haces del 2025? Ha sido el mejor año de tu carrera largamente.
Sí, el balance ha sido súper positivo. Tal vez viéndolo de otra perspectiva que no sea desde adentro. Empecé el año capaz no tan bien, pero sí, creo que venía haciendo las cosas bien. Venía trabajando muy bien. Entonces creo que tarde o temprano igual los resultados se iban a dar y se dieron a partir de abril. Pero bueno, por supuesto que también han habido momentos muy duros a lo largo del año. Incluso cuando me estaba yendo bien, han habido momentos muy, muy duros.
¿Sientes que gracias a ti hay muchos chicos que empezaron a ver tenis en el Perú?
El Perú es un sitio donde siempre se hace demasiado contenido y demasiada exposición al fútbol. Pero bueno, es un deporte que también es muy fácil de acceder. Pero también es cuestión de hacer el tenis más accesible. Es un proyecto que se va a ir cocinando. Que sí, yo siempre digo que uno de mis sueños es que mientras más llegue el tenis en el Perú, tratar de meterlos en los colegios públicos para que sea un deporte que se pueda jugar realmente y que no sea solamente un deporte que bueno, y se alquila esta cancha. En el fútbol tienes una pelota y ya está. En el vóley también tienes una pelota, y bueno, una net que puedes poner cualquier cosa y ya está. Y tratar de hacer el tenis un deporte para todos.
Claro, hay una gran diferencia. El fútbol y el vóley es un deporte colectivo. Al final el tenis, por más que tienes un preparador físico, un coach, es un deporte individual. En el fútbol aparece un chico con talento, lo ficha un equipo y prácticamente está subvencionado. En el tenis, uno mismo tiene que buscársela.
Sí, bueno, creo que estoy en una situación muy buena. Para el 2026 voy a tener marcas muy buenas y estoy muy emocionado también por eso. Pero sí, al final también creo que el tenis, al ser un deporte tan solitario y tan individual, necesita de las empresas privadas. Porque yo, por ejemplo, el próximo año ya no voy a viajar solamente con un entrenador, voy a viajar con un entrenador, con un preparador físico, capaz con un fisioterapeuta y obviamente todo eso también se va a reinvertir para que pueda seguir escalando.
En eso que hablamos del apoyo, hoy se une Peugeot como uno de tus auspiciadores.
A ver, siempre lo digo, aparte de que, bueno, sus carros son espectaculares, los voy a usar, van a ser de mucho uso cuando venga con mi equipo a Perú, siempre la empresa privada que apoye es súper importante porque también lo que apoyan se va a reinvertir, tanto para mi equipo como para mis viajes, como todo. Y bueno, así puedo ir subiendo y espero que para los siguientes años también sigan apoyando todas otras marcas.
¿Tienes definido el calendario para este arranque de año? ¿Va a hacer la gira de Sudamérica en Buenos Aires y Río?
Estoy viendo porque la Copa Davis es en Düsseldorf (Alemania). Y bueno, en teoría es que hay muchas opciones. Es el calendario de Sudamérica en arcilla o jugar el calendario de cancha dura en México. Pero sí, estoy decidiendo. Primero estoy sobre todo concentrado en esto (de la lesión).
¿Seguir en cancha dura, o sea hacer esa gira que mencionas después de Australia, sería priorizar la Davis?
Sí, prácticamente que sí. Tratar de priorizar la Davis y después seguir en cancha dura ya pensando en que he estado en cancha dura. Porque claro, el tema es que Buenos Aires no sé si llego porque es la misma fecha que el fin de semana de la Copa Davis.
¿Cómo te tomó ese sorteo de la Davis contra Alemania? ¿Pudo haber sido un poco más benévolo?
Bueno, me gusta el sorteo sinceramente. Creo que vamos a tener nuestras chances. Al ser ellos visitantes van a elegir indoor (cancha dura techada) y no es la superficie que más nos favorece. Pero bueno, igual creo que todo es cuestión de adaptarse y vamos a competir igualmente.
Estando en el inicio de tu carrera, ¿eres de los que les gusta enfrentar a los top 20 en este momento, como lo hiciste contra Ben Shelton, o te gustaría medirte contra esos monstruos teniendo más rodaje?
Me gustan los retos. De hecho, sí. Me preguntan siempre contra quién quiero jugar y siempre digo que contra Novak Djokovic. Sería un sueño. Más allá del resultado, sería un sueño jugar contra él o contra Alcaraz, quien sea, pero mi sueño es jugar contra Novak. Hoy por hoy, que no está retirado, ojalá que dure años.
¿Qué fue lo que más te quedó como espinita de esta temporada que terminó? ¿No ganar Lima o no entrar jugando al top 100?
Yo creo que no solamente no ganar Lima, sino que yo llegué a Lima con muchas expectativas, de la gente y de todo. Y creo que eso no me favoreció, y estaba pasando un súper mal momento, sentimental, no encontraba el sentido, ni siquiera para jugar. Entonces, creo que ese fue el momento más duro. No sé, no era yo, no me encontraba conmigo mismo. Se nota en la cancha. Y sí, se nota. Pero después ya siento que encontré el rumbo de nuevo.
¿Viste redes o algunos comentarios en ese momento?
No, nada, yo no miro.
Cuando pasan esos momentos, ¿te refugias en tu familia, en tu pareja o haces algo en especial?
Sobre todo en mi entrenador. Él es el que más simpatiza conmigo y lo entiende perfectamente porque se parece mucho a mi forma de ser también. Y con él es el que tengo más confianza y después ya hablo con mi papá, con mi mamá, con mi pareja también. Y sí, salimos todos del duelo juntos porque tratan de entenderme y no juzgarme, que es lo más importante también.
Claro, porque es difícil también este deporte. Tú eres top 100, pero viene un top 400, te da pelea, te gana y tú dices después en el vestuario ¿qué pasó? ¿Por qué me ganó un tenista que tiene tantos puestos atrás?
Claro, pero es el tema. Es pensar en lo que he hecho mal y si he hecho realmente algo mal, bueno, tratar de mejorarlo. Pero si he jugado bien, y el rival también lo ha hecho a un gran nivel, creo que no hay que ser tampoco tan duro con la derrota. Da exactamente igual. Obviamente para la gente que no tiene ni idea de tenis, va a criticarte, te va a insultar, todo, y eso ya lo tengo muy asimilado, pero por eso tampoco no veo redes.
En ese camino, tu meta este año es ser más consistente en el top 100 o crees que puedes escalar un poco más abajo.
Mira, a mí sinceramente me gusta ponerme objetivos, sí me gustaría consolidarme en el top 100, pero yo te diría que mis objetivos, más allá de eso, es seguir mejorándola. Tratar de seguir viajando más, ahora con preparador físico, con todas las cosas que siento que tengo que mejorar, que por supuesto las hablo mucho con mi equipo y yo creo que ahí solo va a venir el resultado. Que mi objetivo sea mejorar cada día, bueno, ahora vamos a practicar esta derecha, ahora mentalmente tienes que hacer esto, ahora vas a meditar, ahora vas a comer esto, todo para que se sume y que eso dé un resultado y que bueno, que puede ser perfectamente que haga todo eso y no sé el resultado, pero pueda identificar el por qué, y luego seguir intentando e intentando.
¿Y has visto cuántos puntos defiendes este 2026?
Sí, eso sí sé, que al principio del año no defiendo muchos puntos, pero cuando empiece el año ya tengo que verlo una liga, y ver el race (acumulado), no tanto el ranking que tengo hoy en día, sino ver el race y ver lo que realmente es.
¿Te vamos a ver más jugando en Europa que en Sudamérica?
Mira, mi idea sí es venir a Sudamérica para la gira de los ATPs. No está decidido aún, pero sí es la idea y bueno, tengo que ir viendo también un poco cómo voy de ranking porque capaz también está la opción de jugar los Challengers después, que son por Sudamérica también. Pero todo va a ir evolucionando, va a ir tomando forma, pero también como te digo, mientras más arriba estés, más torneos en cancha dura hay también, entonces ahí me tengo que adaptar a las superficies y para eso también tengo que estar preparado tanto mentalmente, para todos los cambios, como físicamente, que es mucho más demandante todo.
