Después de haber peleado por no descender durante su primera temporada en la máxima categoría del fútbol peruano, en la interna de Juan Pablo II College quieren que este 2026 sea diferente. En ese sentido, a raíz de las nuevas incorporaciones, el pueblo de Chongoyape no solo sueña con tener una temporada con más alegrías que angustias, sino también con hacer historia y conseguir el boleto a un torneo internacional por primera vez. ¿Lo conseguirán?

Durante el 2025, Juan Pablo II tuvo una campaña bastante compleja, evitando caer en la Liga 2 en las últimas jornadas. Ahora, bajo la dirección técnica de Marcelo Zuleta –quien llegó para tomar la posta que dejó Santiago Acasiete–, el elenco papal apunta alto en la Liga 1 y espera competir por un cupo a la Copa Sudamericana o, por qué no, a la Copa Libertadores.

Esto lo acaba de dejar en claro Martín Alaniz, uno de los fichajes de Juan Pablo II en este mercado de pases, quien llega al fútbol peruano después de un largo recorrido por clubes de Uruguay, México, Argentina, Brasil, España, Ecuador y Bolivia. En una reciente entrevista, el volante charrúa reveló sus ambiciones en su primera experiencia en el Perú.

“El año pasado estuve a punto de llegar también. No se dio por ciertas circunstancias, pero este año aspiramos al proyecto que está muy bueno”, contó el exjugador de Blooming en primera instancia, revelando que a inicios del 2025 pudo haber llegado al conjunto de Chongoyape, pero por cosas del fútbol su arribo se retrasó una temporada.

Martín Alaniz puede jugar de extremo o mediapunta. (Foto: Juan Pablo II College)

Asimismo, comentó que el plantel lo recibió de la mejor manera –con contrataciones llamativas como las de Christian Cueva y Jack Durán– y tiene fe de que el grupo que han armado será capaz de dar la talla a lo largo del 2026. “Gracias a Dios me recibieron muy bien. Creo que se armó un grupito muy sano, bueno que eso es bueno para competir”, añadió.

En esa misma línea, Alaniz valoró la integración que han tenido en la interna y lo bien que vienen trabajando en la pretemporada de la mano de Marcelo Zuleta. “Creo que la pretemporada hace bien para conocernos con todos los compañeros buenos y obviamente el entrenamiento está siendo bien para todos”, agregó.

En el extracto más ambicioso de sus declaraciones, Martín Alaniz aseguró que el equipo hará todo lo que esté en sus manos para clasificar a la Copa Libertadores. “Como todos los años, trabajo para que la camiseta me quiera, los hinchas me quieran y creo que este año también va a ser así. Este tiempo que he estado se armó un hermoso plantel y trabajaremos para clasificar a Copa”, aseveró.

Tras el sorteo del fixture de la Liga 1 2026, Juan Pablo II College ya conoce a sus primeros rivales en el Torneo Apertura, por lo que el arranque de la temporada será muy exigente. Su primer duelo será de local frente al recién ascendido FC Cajamarca, equipo que cuenta con Hernán Barcos como su principal figura. Luego, el cuadro norteño visitará a Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Jack Durán y Christian Cueva esperan liderar a Juan Pablo II College. (Foto: Juan Pablo II College)

