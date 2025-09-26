Hace unas horas, Ignacio Buse derrotó en tres sets al argentino Marco Trungelliti, que venía con 12 victorias consecutivas en el circuito, y clasificó a semifinales del Challenger de Lisboa, en Portugal. El ‘Colorado’ quedó a dos triunfos de la primera gran meta de su carrera a sus cortos 21 años: entrar al top 100 de los mejores tenistas del mundo en la actualidad. Antes de volver a Europa, y después de su notable participación en la Copa Davis ante Portugal donde ganó sus dos puntos en singles, ‘Nacho’ conversó a solas con Depor y adelantó que en noviembre volverá a Lima para disputar el Challenger 50.

Tras imponerse a Jaime Faria y Nuno Borges, ex top30, en el Lawn Tennis, Ignacio Buse confesó que fue la serie de Copa Davis que más disfrutó. “Estoy muy contento, es la serie que más me ha hecho ilusión, también por un tema de cómo venía, con muy buenos resultados. Estoy muy contento de estar aquí, además que hace tiempo no estaba en Perú”, dijo el ‘Colorado’.

Para la primera raqueta peruana, hay muchos factores que influyen en su crecimiento a nivel deportivo tanto dentro como fuera de la cancha. “Soy súper profesional, es la única manera”, dice sin titubear. Además, con la satisfacción de sentir que su tenis le indica que hace un tiempo está a nivel de top 100. Según el ranking en vivo, su posición actual es 107°, a 34 puntos del objetivo.

“Sinceramente sí, siento que estoy jugando para top 100. Pero esto no involucra solo jugar bien, es cómo te manejas en la cancha, involucra muchas cosas, no solo tenis. Todos tienen nivel del 0 al 100, pero dar ese salto es mucho, es una gestión de cosas”, agregó Buse Acurio, quien adelantó: “Tengo un calendario hasta el 17 de noviembre, juego el Challenger de Lima y luego Montevideo. Ahí acaba mi temporada”.

Ignacio Buse está dentro de los cuatro mejores del Challenger de Lisboa en Portugal. (Foto: Beatriz Ruivo/FPT)

Hace poco tuvo la chance de medirse ante el estadounidense Ben Shelton, 6° del mundo y apenas un año mayor que él, en la primera ronda del US Open, su primera participación en el cuadro principal de un Grand Slam. De a pocos, el ‘Colorado’ se va codeando con los mejores tenistas del circuito, y en ese sentido tiene una opinión muy clara sobre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, 1° y 2° del mundo respectivamente.

“Ellos están un escalón más por encima de todos, me refiero a Sinner y Alcaraz. Hace poco enfrenté a Shelton y lo veo cerca de ese nivel, pero ellos están un escalón arriba”, declaró con sinceridad. A su vez, se dio tiempo de hablar del fútbol y su relación con Universitario de Deportes y Alianza Lima, los principales equipos peruanos.

“¿Cómo es mi relación con el fútbol? Más o menos. Yo vivo en Barcelona, mi familia es hincha de la ‘U’, no soy mucho de fútbol, pero sé que Alianza y a la ‘U’ les ha ido bien en las Copas. Tengo una foto de chico con camiseta de Universitario, pero no soy tan hincha por la distancia”, agregó el ‘Colorado’.

“En España soy del Barcelona, pero tampoco es que sea muy hincha. Me gusta que le vaya bien a los clubes peruanos en general, pero en un clásico voy a querer que gane la ‘U’ por mi familia. Eso sí, no niego que me gustaría que Universitario me haga un homenaje como lo hizo en su momento con Juan Pablo Varillas. Tengo un primo hermano que juega en Alianza, que es Matías Succar. Por eso quiero que le vaya bien a ‘Mati’ en Alianza”, finalizó.

Ignacio Buse fue clave en el pase a las Qualifiers de la Copa Davis con Perú. (Foto: GEC)

TE PUEDE INTERESAR