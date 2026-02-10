Lo que sucedió en las canchas de Buenos Aires fue nada menos que un milagro deportivo protagonizado por el tenis peruano. Ignacio Buse, quien regresaba a la competición individual tras una pausa por lesión, firmó una de las victorias más emocionantes de su carrera al vencer al italiano Francesco Passaro en su debut absoluto en el Argentina Open. El joven tenista nacional demostró una fortaleza mental de acero para darle vuelta a un partido que parecía sentenciado en el segundo set, sellando un triunfo por 5-7, 7-5 y 6-4 que no solo lo deposita en la segunda ronda, sino que confirma que su recuperación física va por buen camino en la superficie que más le acomoda.

Este triunfo tiene un sabor especial no solo por la épica del marcador, sino porque marca su reencuentro con el triunfo tras semanas de incertidumbre médica. Buse llegó a la capital argentina con poco rodaje, habiendo disputado solo el dobles en la Copa Davis.

En declaraciones exclusivas para Depor, ‘Nacho’ confesó sus sensaciones durante el momento más crítico del encuentro. “Muy contento por hoy, yo creo que al final del segundo set, igual nunca dejé de tener fe, más sigo teniendo match point abajo igualmente”, señaló, revelando la fuerza interior que le permitió levantarse cuando el marcador le daba la espalda.

Ignacio Buse logró revertir el marcador, que parecía imposible. (Foto: AFP)

El peruano explicó que ese espíritu de lucha es intrínseco al deporte blanco y a su forma de competir en la cancha. “Yo creo que no solamente yo sino todos como tenistas, hasta que perdemos nunca pensamos que ya perdimos”, agregó, describiendo ese instinto de supervivencia que lo mantuvo vivo en el partido.

Más allá del resultado, Buse destacó su bienestar físico como la victoria más importante de la jornada tras el susto de la lesión. “Pero sí muy contento y sobre todo porque me siento bien de salud, lo más importante como vengo de lesión y creo que hoy por hoy, más allá del resultado, estoy muy contento por estar sano y volver a competir bien”, afirmó con alivio.

El partido tuvo tintes dramáticos, especialmente en ese segundo parcial donde el italiano Passaro parecía tener todo bajo control. Con una ventaja de 5-1 y puntos de partido a favor, el europeo vio cómo Buse encadenaba seis juegos consecutivos en una reacción frenética, forzando un tercer set que cambió el rumbo psicológico de la batalla.

Sobre su reciente ausencia en los singles ante Alemania, aclaró que fue una medida médica estratégica para proteger su futuro inmediato. “Bueno, me sentí muy bien, con muy buenas sensaciones, la decisión de la Davis fue un poco una decisión de todos, el hecho de ser en superficie de cancha dura era mucho peor para el tendón y para la recuperación”, justificó.

Priorizar su físico fue la consigna para poder afrontar esta parte de la temporada en condiciones óptimas y sin recaídas. “Sí involucraba un riesgo, pues nada, tuve que poner mi salud primero, pero nada, también estoy muy contento de estar acá y poder hacer esta gira en arcilla, que creo que es lo mejor para el tendón también”, concluyó.

Ahora, el desafío aumenta considerablemente en la siguiente instancia del torneo bonaerense. Tras este esfuerzo titánico, Ignacio Buse deberá medir fuerzas ante el local Sebastián Báez, uno de los favoritos, en un duelo que promete exigir al máximo su tenis y su recuperado físico en el polvo de ladrillo argentino.

