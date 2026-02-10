Sporting Cristal suma un punto de seis posibles en las dos primeras jornadas del Torneo Apertura y de arranque instaló algunas dudas en los hinchas celestes. Tras rescatar un buen punto en el Cusco ante Deportivo Garcilaso, con un gol en los últimos minutos de Santiago González, no pudo sacar la victoria en el Alberto Gallardo ante Melgar y perdió en los descuentos en un duelo bastante friccionado. Tras ello, Julio César Uribe como dirigente y leyenda del cuadro rimense tomó la palabra y puso paños fríos a esta situación.

En la presentación de la marca GWM como nuevo auspiciador de Sporting Cristal, el ‘Diamante’ aprovechó para hablar con los medios de comunicación y ser el portavoz para explicar la actualidad futbolística del equipo dirigido por Paulo Autuori, sobre todo ante la seguidilla de partidos que se vienen para la ‘SC’, entre Torneo Apertura y con la Copa Libertadores a la vuelta de la esquina.

“Más que mensaje, entiendo el malestar de los hinchas. Obviamente una derrota en el inicio del campeonato incomoda, pero hay derrotas que enseñan y mucho. Cristal es de las instituciones que aprende de los malos momentos. Siempre es importante, cuando empieza el campeonato, ser primero o mantenerse primero, pero nunca será más importante que terminar primero. Nosotros vamos a pelear hasta el final, es ir paso a paso”, declaró el directivo.

Enseguida, confirmó que ya tuvo una charla con Paulo Autuori y también el entrenador brasileño habló con los futbolistas para corregir el camino. “El técnico ha conversado con el grupo, siempre buscando sumar que es lo más importante, los jugadores tienen la oportunidad el sábado de sacarse la amargura de lo que pasó el fin de semana”, señaló el brasileño, con miras al partido ante Juan Pablo II en Chongoyape.

Sporting Cristal viene de perder ante Melgar en el Alberto Gallardo. (Foto: César Bueno / GEC)

De hecho, se viene una seguidilla de partidos importantes y decisivos para el conjunto celeste: Sporting Cristal, luego de enfrentar al cuadro papal de visita, jugará su primer duelo por la Fase 2 de Copa Libertadores, luego enfrentará a Universitario de Deportes y enseguida jugará la revancha copera antes de visitar a Sport Huancayo para cerrar el mes de febrero.

“La Copa Libertadores es un excelente termómetro. El equipo se ha preparado”, declaró Julio César Uribe, ratificando la importancia del debut continental. Eso sí, no fue esquivo a comentar la polémica del fin de semana con respecto a las actuaciones de los jueces de campo y del VAR con el penal cobrado a Universitario de Deportes ante Cusco FC, y el gol anulado a Sport Boys frente a ADT.

“Son decisiones muy delicadas, muy pegado al reglamento, el criterio debería ser uno solo y a veces eso no sucede, pero eso no significa que se siga satanizando a los árbitros cuando toman una decisión que hoy se ve respaldada por un VAR, que cuando te llaman tienen una imagen y la imagen debe sustentar lo que estás expresando, para que la decisión del árbitro sea la correcta. Hoy esa interpretación parece no estar tan sólida como debería ser”, señaló el ‘Diamante’.

Por último, consideró que la expulsión de Juan Cruz González ante Melgar fue incorrecta. “Personalmente yo revisando la acción de la expulsión, primero (Juan Cruz) llega a la pelota y el movimiento de inercia lleva a que haya un contacto. Uno conoce el reglamento, cuando ves la intencionalidad, ahí determinas si hubo falta o no, y en esa jugada no hay intención de pisar el balón. Lo revisé cuatro veces”, finalizó.

Paulo Autuori goza de la confianza de Julio César Uribe y la directiva de Cristal. (Foto: Ubaldo Villalobos / Depor)

