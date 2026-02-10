Si hay algo que ha caracterizado a Hernán Barcos desde que está en el fútbol peruano, es su hambre de gloria y su ímpetu por siempre ganar, incluso cuando el contexto no sea el mejor. Un bicampeonato con Alianza Lima lo respalda y ahora quiere trasladar esa competitividad a FC Cajamarca, donde el último lunes volvió a marcar en el 1-1 frente a Deportivo Garcilaso.

Barcos ya había marcado dos goles en el 3-3 frente a Juan Pablo II College en Chongoyape, confirmando su vigencia a pocos meses de cumplir 42 años. Y ayer, en el Estadio Héroes de San Ramón, sacó a relucir toda su calidad para adelantar al conjunto cajamarquino: recibió el balón al borde del área, continuó su recorrido hacia la zona de peligro eludiendo a dos rivales y sacó un remate cruzado imposible para Patrick Zubczuk.

Sin embargo, cuando parecía que FC Cajamarca sumaría su primer triunfo en la Liga 1 2026, además de convertirse en su primera victoria en el fútbol profesional, Aldair Salazar tuvo otros planes. En los minutos de reposición, en un momento de desconcentración en el área local, el zaguero apareció como un fantasma y –sin marca de por medio– decretó la igualdad con un testarazo.

Hernán Barcos registra tres goles en la Liga 1 2026. (Foto: FC Cajamarca)

Tras el pitazo final, siendo el capitán del equipo, Hernán Barcos dio la cara y expuso su molestia por el empate, pues perdieron dos puntos en cuestión de minutos. “Me quedo con mucha bronca, porque creamos varias situaciones y tuvimos el triunfo en las manos, pero nos empatan sobre el final”, afirmó en diálogo con L1 MAX.

En esa misma línea, si bien consideró que defensivamente estuvieron sólidos, fue autocrítico con el trabajo de pelota parada. “Si bien fue un partido parejo, pienso que no sufrimos mucho en nuestra área; sin embargo, en pelota parada volvimos a sufrir”, añadió.

Finalmente, el ‘Pirata’ explicó que a veces es necesario dar un esfuerzo físico extra para que este tipo de cosas no ocurran, ya que también les sucedió en la primera fecha frente a Juan Pablo II. “Hay que correr un poco más para cerrar los encuentros, nos pasó lo mismo en la primera fecha”, concluyó.

¿Cuándo volverá a jugar FC Cajamarca?

Luego de empatar por 1-1 con Deportivo Garcilaso, FC Cajamarca volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el domingo 15 de febrero la 1:00 p.m. y se disputará en el Estadio IPD de Huancayo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR