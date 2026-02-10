El último fin de semana, durante la disputa de la segunda jornada del Torneo Apertura 2026, el arbitraje nacional quedó bajo la lupa luego de cuestionables decisiones de algunos colegiados, las mismas que ensombrecieron el normal desarrollo de los partidos. En ese sentido, la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) emitió un comunicado en donde revela una radical medida a partir de la fecha 3.

La entidad encargada de la capacitación, logística y programación de los árbitros de la Liga 1, confirmó que desde la tercera jornada se liberarán los audios del VAR y estos serán de dominio público, buscando que el campeonato sea más transparente y el trabajo de los árbitros pueda ser analizado en base a un material donde se expliquen sus decisiones.

“La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) informa a la opinión pública que, en el marco de sus atribuciones y en concordancia con las políticas de transparencia, se ha dispuesto que los audios del VAR correspondientes a los partidos de la Liga 1 2026 sean de carácter público”, inician en su comunicado.

“En tal sentido, a partir de la fecha 3 del campeonato, la CONAR difundirá dichos audios a través de sus plataformas oficiales, las cuales serán oportunamente difundidas por la Liga de Fútbol Profesional Peruana”, agregaron.

Recordemos que el año pasado, durante la gestión de Winston Reátegui como presidente de la CONAR, estos audios estaban siendo debidamente publicados frente a cualquier polémica. Sin embargo, desde agosto del 2025 dejaron de subirse todo tipo de material audiovisual en la cuenta de YouTube de la comisión.

Así pues, con esta decisión la CONAR señala que “reafirma su compromiso permanente con la capacitación y el fortalecimiento del arbitraje a nivel nacional, con el objetivo de elevar el nivel profesional y preservar la transparencia e integridad de todas las competiciones”.

Todo esto se da en medio de la polémica generada durante el partido entre Universitario de Deportes y Cusco FC, donde Kevin Ortega cobró un penal que terminó siendo el 1-1 a favor del conjunto imperial, provocando la inmediata reacción de los cremas. Esto se agravó aún más cuando, en una entrevista con Fútbol Satélite, Juan Manuel Sulca, presidente de la CONAR, apuntó que aquel penal estuvo mal sancionado.

Además, en el compromiso entre Sport Boys y ADT disputado en Tarma, el VAR le anuló un gol al cuadro rosado por supuesta posición adelantada de Luciano Nequecaur, evitando el 1-1 en el marcador. Según se pudo ver en la transmisión, las líneas del offside aparentemente estaban mal trazadas por un error en la calibración y no dejaron en claro que hubo infracción por parte del delantero de la ‘Misilera’.

