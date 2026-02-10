A menos de dos meses para enfrentar a Surinam por el repechaje intercontinental para el Mundial 2026, en Bolivia continúan armando la logística para llegar en óptimas condiciones para dicho partido, a disputarse el 26 de marzo en Monterrey (México). Sin embargo, desde lo deportivo hay algunas interrogantes respecto al dueño del arco para aquel encuentro, pues Guillermo Viscarra, guardameta de Alianza Lima, está recuperándose de una lesión.

Sucede que tras el encuentro frente a 2 de Mayo en Paraguay, donde Alianza Lima perdió por 1-0, Guillermo Viscarra terminó sentido y fue necesaria una resonancia magnética para conocer la gravedad de su lesión. Así pues, se confirmó que padece un desgarro de segundo grado en el recto femoral derecho, por lo que estará inactivo por algunas semanas.

En ese sentido, Óscar Villegas, director técnico de Bolivia, conversó con Radio Uno y explicó cuál es el último reporte que tienen sobre Viscarra. Según afirmó el entrenador, esperarán a nueva resonancia magnética para conocer el avance de su recuperación, pero en la interna están confiados en que estará listo a tiempo.

“Tenemos un reporte inicial del área médica, pero la resonancia nos va a dar un panorama completo sobre cuánto puede demandar su recuperación. Estamos confiados en que va a llegar bien”, afirmó el exentrenador de Always Ready.

Guillermo Viscarra está disputando su segunda temporada en Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

Para Villegas, la presencia de Guillermo Viscarra y Carlos Lampe, otro de sus porteros, serán indispensables para afrontar la llave ante Surinam, ya que ambos han sido claves a lo largo de la pasada Eliminatoria. De salir airosos de este cruce, la ‘Verde’ deberá vencer a Irak si quiere clasificar al Mundial 2026.

“‘Billy’ y Carlos Lampe son infaltables. A lo largo de todo el proceso han demostrado que deben estar en la nómina final. Han sido muy importantes y necesitamos contar con ambos”, agregó.

Hasta el momento, Viscarra viene recibiendo sesiones de rehabilitación en la zona afectada para recuperarse lo más pronto posible y no perder continuidad en Alianza Lima. Por lo pronto, Alejandro Duarte viene ocupando su lugar y será titular este miércoles frente a 2 de Mayo, por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026.

Guillermo Viscarra registra 34 partidos con la Selección de Bolivia. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo juegan Bolivia vs. Surinam?

El encuentro entre Bolivia vs. Surinam se disputará el jueves 26 de marzo en el Estadio de Monterrey (México), programado para las 6:00 p.m. en horario peruano; con una hora más en Bolivia, dos horas más en Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, y seis horas más en España.

¿En qué canales ver Bolivia vs. Surinam?

La transmisión del partido entre Bolivia vs. Surinam estará a cargo de DSports para toda Latinoamérica, disponible en el servicio de paga de DIRECTV y la plataforma de streaming en DGO. En suelo boliviano se podrá ver por Unitel. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

