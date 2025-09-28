Ignacio Buse cumplió otra buena semana en Portugal llegando a semifinales del Challenger de Lisboa. En dicho compromiso, perdió en dos sets muy apretados ante el lituano Vilius Gaubas (7-5 y 7-6), a la postre campeón del torneo. El peruano estuvo a punto de forzar un tercer set, pero sintió molestias físicas y acabó el partido sin estar en su plenitud. Por ello, tomó la radical decisión de retirarse del Challenger de Braga, también en Portugal, donde era el tercer sembrado e iba a debutar este lunes en primera ronda ante el italiano Marco Cecchinato.

Si bien Buse no se ha pronunciado de manera oficial en sus redes sociales, compartió un video en sus historias de Instagram con la frase “Hola y chau” y una toma de la ciudad de Braga. Es decir, el tenista peruano ya se encontraba en dicho lugar a la espera de jugar mañana, pero junto a su equipo tomaron la decisión de descansar esta semana y ponerse al 100%.

Queda esperar la confirmación oficial de si el ‘Colorado’ continuará con el calendario establecido para los siguientes torneos: el Challenger 125 de Valencia (España), donde es el sexto favorito, en la semana del 6 de octubre; y el ATP 250 de Estocolmo (Suecia), donde está anotado en la ‘qualy’ en la semana del 13 de octubre.

Ignacio Buse ganó sus dos partidos de singles en la victoria de Perú (3-1) ante Portugal por la Copa Davis. (Foto: GEC)

De ser así, en Valencia podría sellar su ansiado ingreso al top 100: ya no defiende puntos en lo que resta de la temporada y de llegar, como mínimo, a cuartos de final en dicho Challenger cumplirá con el objetivo: hoy figura en el puesto 108° a 34 puntos del 100°, que en este momento es el experimentado georgiano Nikoloz Basilashvili.

Cabe precisar que en Lisboa, donde fue semifinalista, Ignacio Buse llegó a 10 victorias consecutivas contando el Challenger de Sevilla (España), donde fue campeón y obtuvo su segundo título en esta categoría, y la Copa Davis ante Portugal en Lima, donde ganó sus dos duelos de singles. Previo a ello había debutado en el cuadro principal de un Grand Slam, donde cayó en sets corridos en primera ronda con Ben Shelton.

Como dato curioso, es la sexta vez en 2025 que ‘Nacho’ pierde con quien acaba siendo el campeón del torneo: antes de Gaubas en Lisboa, ocurrió con Laslo Djere (ATP 250 de Santiago), el mismo Vilius Gaubas (Challenger de Menorca), Borna Coric (Challenger de Aix-en-Provence), Mariano Navone (Challenger de Braunschweig) y Dalibor Svrcina (Challenger de Cancún).

Antes de volver a Europa, y posterior a su gran participación en la Copa Davis, Ignacio Buse le confesó a Depor que en noviembre cerrará su temporada en Lima, disputando el Challenger 50. “El objetivo es volver siendo top 100. Posiblemente luego juegue mi último torneo en Montevideo, pero Lima juego sí o sí”, reveló la primera raqueta peruana.

Ignacio Buse alzó el trofeo del Challenger de Sevilla en España en la primera semana de setiembre. (Foto: ITEA Media/ Rafael Román)

TE PUEDE INTERESAR