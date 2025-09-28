Universitario de Deportes tenía la obligación de ganar este fin de semana para afianzarse en la punta del Torneo Clausura. Y así lo hizo: se impuso por 3-2 ante Cusco FC en el Estadio Monumental, sellando una victoria que los acerca cada vez más al tan ansiado tricampeonato. Aunque no fue sencillo doblegar a los dorados, los goles de Alex Valera (2) y Williams Riveros fueron suficientes para que los tres puntos de queden en Ate.

Ya en frío y con la victoria en el bolsillo, Jorge Fossati compareció ante los medios de comunicación y analizó lo sucedido en este importante choque. Para el uruguayo, este triunfo tiene un condimento extra por simple hecho de que enfrente estaba su principal competidor por el Torneo Clausura.

“Este partido lo tomamos como todos, como el partido más importante del año. Esa es nuestra mentalidad y no lo vamos a cambiar, pero no podía dejar de mencionar que esto tenía el plus especial de que jugamos contra uno de los rivales directos”, afirmó en conferencia de prensa.

Si bien el ‘Nono’ consideró que ganar este compromiso no era definitivo para conocer al ganador del segundo certamen de la temporada, sí entendió que era crucial ganar en casa para aumentar las chances de coronarse sin la necesidad de tener que afrontar los play-offs. Y es que recordemos: si Universitario se lleva el Clausura, será campeón nacional de manera automática tras haber ganado también el Apertura.

“Este partido no definía nada, pero sí el ganarlo era un gran paso que dábamos precisamente por ser un rival directo. Sobre todas las cosas, nuevamente la alegría de disfrutar de la victoria pasa porque creo que el equipo demuestra partido a partido lo fuerte que está en todas sus líneas”, añadió.

Universitario venció a un rival directo en la lucha por el Torneo Clausura 2025. (Foto: GEC)

En el balance general, por más que Cusco FC no fue un rival sencillo y tuvo sus pasajes de buen fútbol en el Monumental, para el charrúa la ‘U’ fue muy superior. “Me parece que es difícil explicar el marcador final. Los méritos de Universitario son, a mi gusto, inobjetables. Hicieron un gran partido los muchachos y por eso es mi satisfacción”, agregó.

Por otro lado, Fossati confirmó que Paolo Reyna se suma a la lista de lesionados tras sufrir una fractura de tabique. “Me quedo tranquilo que el plantel, por más que algunos integrantes no están a la orden. Ahora se suma otro como Paolo (Reyna), que pudo haber tenido una fractura de tabique y no creo que pueda estar disponible para el miércoles”, aseveró.

Con esta victoria, Universitario se mantiene como líder absoluto de la tabla de posiciones del Torneo Clausura con 24 puntos, mientras que Cusco FC, con un partido menos, sigue como escolta con 19 unidades. A falta de ocho jornadas para que finalice el campeonato, en tienda crema hay confianza. Veremos si logran sostener este ritmo hasta la recta final de la Liga 1.

Jorge Fossati tiene contrato con Universitario hasta finales del 2025. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 3-2 a Cusco FC, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Alianza Atlético, en el partido válido por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el miércoles 1 de octubre desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Mansiche de Trujillo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR