El administrador de Alianza Lima, Alfredo Arosemena, rompió su silencio para desmentir categóricamente las versiones que señalaban un presunto déficit o quiebra en la institución victoriana. El directivo aclaró que la información vertida en la reciente reunión de socios respondió únicamente a un reporte de transparencia sobre la gestión de las directivas precedentes y no a un estado de emergencia económica actual.

Durante sus declaraciones a América Deportes, Arosemena fue enfático al sostener que la solvencia financiera del cuadro blanquiazul se encuentra totalmente respaldada en todas sus operaciones diarias. “Quiero aclarar que Alianza Lima no está en quiebra, no está en crisis, no está en déficit. Todas las cuentas están garantizadas, todos los proveedores están pagados, No hay ningún proveedor al que se le deba más de 60 días”, precisó al ser consultado por la situación institucional.

Arosemena explicó con detalle los balances informados a los asociados, haciendo una distinción técnica entre el flujo financiero y un colapso patrimonial. “Sí, eso fue lo que dijimos, son 25 millones de soles de caja negativa. Una cosa es tener caja negativa, y otra cosa es que estemos en quiebra”, puntualizó el administrador para disipar las alarmas generadas.

Para sostener la liquidez, el directivo detalló las maniobras financieras que implementaron las gestiones anteriores a fin de estabilizar el flujo monetario. “¿Qué has tenido que hacer para pagar eso? Financiarte con adelanto de patrocinadores. Dicen que les debemos a proveedores y no. Hay adelantos de patrocinios, que es lo que ha hecho la administración anterior para balancear su caja”, argumentó respecto al uso de recursos futuros.

Alfredo Arosemena reemplazó a Fernando Cabada en el cargo de administrador del club blanquiazul. (Foto: Alianza Lima)

Por otro lado, el titular victoriano se refirió al impacto económico que supuso la salida de tres futbolistas (Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña) tras los conocidos sucesos acontecidos en Montevideo. “Muchísimo dinero, como lo dije en un principio, no estaban dentro del presupuesto, y eso es lo que genera un desbalance en caja. Fueron 6.2 millones de soles por desvinculación de jugadores, temas legales, todo lo demás”, reveló sobre las consecuencias del caso.

En relación a las especulaciones sobre el entorno de Paolo Guerrero, Arosemena aclaró los términos de la relación con el representante del delantero, Gabriel Sapio. “Quiero aprovechar para mencionar algo que me ha llamado la atención. Me hicieron una pregunta sobre el empresario de Paolo Guerrero, y lo único que me preguntaron es si el club tenía un vínculo laboral con el señor y yo dije que no, que no tenemos ningún vínculo laboral con el señor Sapio”, sostuvo.

Asimismo, precisó que si bien existió una relación comercial de asesoría, la directiva actual decidió ponerle punto final en términos amigables. “Teníamos un vínculo comercial con él, no sé si será en un tema de comunicaciones. Y lo que hemos hecho por mutuo acuerdo entre las dos partes es acabar ese vínculo comercial con el señor Sapio. Él sigue siendo el empresario de Paolo Guerrero, quien es un jugador importantísimo para el club Alianza Lima”, añadió.

Finalmente, el administrador acotó no tener el tiempo exacto del acuerdo previo, pero reafirmó la postura de su gestión sobre dicho contrato. “No sé cuánto habría sido el tiempo de duración de ese contrato con el señor Sapio, no lo recuerdo. Lo único que sé es que al llegar esta administración, nos hemos sentado para terminar ese contrato de asesoría en comunicaciones”, concluyó Arosemena.

Paolo Guerrero sería baja para el duelo del domingo vs. Juan Pablo II por lesión. (Foto: Alianza Lima)

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