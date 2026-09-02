El fútbol colombiano fue sacudido tras la sorpresiva salida de Fabián Bustos del banquillo de Millonarios. La dirigencia del conjunto ‘embajador’ tomó la decisión de cesar al técnico argentino, recordado en el fútbol peruano por salir campeón con Universitario de Deportes, pese a sostener una buena campaña en el plano local, donde el equipo se ubica en el quinto lugar de la tabla de posiciones.

Lo que más llamó la atención en el entorno deportivo del club de Bogotá fue el momento de la decisión, más allá de que sumaba cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota. La desvinculación se produjo a solo 24 horas de disputar el esperado clásico capitalino ante Independiente Santa Fe, un duelo clave en las aspiraciones del club.

Según versiones periodísticas y del propio entorno del club, el motivo de su despido no respondió a un tema estricto de resultados. La razón principal fue que su propuesta táctica y estilo de juego no terminaban de convencer ni a la directiva ni a la afición del conjunto azul.

Tras confirmarse su salida, Fabián Bustos rompió su silencio y se pronunció sobre la decisión de la junta directiva. El técnico dejó en claro que no se trató de un paso al costado de su parte: “No, no renuncié. La Junta nos comunicó que no seguíamos en el cargo, que no le gustaba la forma en que juega el equipo”.

Fabián Bustos es recordado en Universitario por esta celebración tras empatar en los descuentos a Alianza Lima en Matute. (Foto: GEC)

El entrenador argentino también defendió sus números y el respaldo de su trayectoria en el fútbol sudamericano. “En todas las ligas buscan entrenadores con más del 50, 55 por ciento de los puntos, y nosotros hemos sido bicampeones en Ecuador, anual dos veces, bicampeón en Perú (...) la verdad, nos sorprendió muchísimo”, expresó el DT sobre su sorpresivo cese.

Cabe recordar que la última etapa previa de Bustos antes de llegar a Colombia fue dirigiendo a Olimpia de Paraguay, donde tuvo un breve paso luego de su periplo por Universitario de Deportes. Al mando del cuadro crema en el fútbol peruano, el DT logró consolidar un proyecto exitoso que le valió el título nacional y un importante reconocimiento por su efectividad.

Con este imprevisto desenlace en Bogotá, el nombre de Fabián Bustos vuelve a quedar libre en el mercado. De hecho, resulta una opción atractiva para distintos proyectos o incluso una posible vuelta al fútbol peruano, pues en su momento confesó que tuvo una oferta de Melgar de Arequipa, antes de dejar la ‘U’ para asumir en Olimpia de Paraguay.

Ante su repentina salida de Millonarios y el gran recuerdo que dejó en la Liga 1 tras salir campeón, surge de inmediato la interrogante en el ámbito deportivo nacional: ¿tendrá Fabián Bustos un pronto retorno al fútbol peruano para dirigir a algún club de la capital o del interior?

Rodrigo Ureña también aterrizó en Millonarios tras su paso por Universitario. El chileno sigue en el club colombiano. (Foto: Difusión)

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