Ignacio Buse venció 2-0 al checo Jakub Menšik para pasar a cuartos de final del ATP 500 de Hamburgo. (Video: ESPN / Foto: Getty Images)
Ignacio Buse venció 2-0 al checo Jakub Menšik para pasar a cuartos de final del ATP 500 de Hamburgo. (Video: ESPN / Foto: Getty Images)

Ignacio Buse sigue avanzando a pasos agigantados en esta temporada 2026 y hoy volvió a demostrarlo en Alemania, venciendo por 2-0 al checo Jakub Menšik para clasificar a los cuartos de final del ATP 500 de Hamburgo. El espectacular presente de ‘Nacho’ no es una casualidad, sino la confirmación de que está llegando en óptimas condiciones a Roland Garros, donde tendrá una linda oportunidad para seguir sumando puntos en el ranking ATP.

Buse en sets corridos donde no dejó dudas de su superioridad, doblegando con facilidad a un Menšik que no encontró respuestas en su juego para equilibrar la balanza frente a nuestro compatriota. Así pues, el primer set terminó siendo para Ignacio con un aplastante 6-0.

En el segundo set, aunque el raquetista europeo logró ponerse 2-2, en ningún momento estuvo en peligro la victoria de Buse, quien se mantuvo firme en sus saques y sostuvo su estrategia para sostenerse mentalmente. De esta manera, Ignacio cerró el partido con un 6-3 en el segundo parcial.

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