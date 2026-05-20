A pocas horas del partido entre Universitario de Deportes y Nacional, correspondiente a la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Héctor Cúper va dejando su huella respecto a la filosofía que aplicará durante esta etapa en el conjunto de Ate, para marcar un precedente importante en cuanto al manejo del plantel. El argentino sabe que tiene mucho por hacer para mejorar a un equipo que llega golpeado, por eso es consciente que cada entrenamiento cuenta.

Sucede que, según la información revelada en el programa Hablemos de MAX, Cúper le ha hecho saber a sus jugadores que solo serán titulares y tendrán minutos importantes aquellos que están al 100%. El experimentado director técnico no dará ninguna concesión respecto a esto y ha sido muy tajante sobre la manera en la que se manejará para definir la oncena inicialista previo a un partido.

Héctor Cúper no distinguirá si el futbolista venía siendo habitual titular, era un fijo en el esquema anterior o tiene experiencia por haber sido una pieza clave en la consecución del tricampeonato; para él lo más importante será si física y futbolísticamente está respondiendo con nota aprobatoria a sus exigencias en cada entrenamiento. De esta manera, es muy probable que empecemos a ver novedades en sus primeras alineaciones.

Héctor Cúper tendrá su primer partido oficial con Universitario. (Foto: Universitario)

Cúper ya dejó en claro en su primera conferencia de prensa que tiene un esquema predilecto y que este no es el 3-5-2, un sistema que le funcionó a Universitario a lo largo de las últimas tres temporadas y que le permitió dominar la Liga 1. Sin embargo, de un tiempo a esta parte los cremas pasaron a ser un equipo más predecible y que cada vez generaba menos sorpresa al atacar, perdiendo esa voracidad ofensiva que antes mostrada jugando de local.

En ese sentido, se supo también que el argentino no ha parado ningún equipo titular previo al partido ante Nacional de Uruguay. Así pues, durante la charla técnica de hoy, al promediar el mediodía, le comunicará a su plantel con quienes contará para armar su primera formación como entrenador de Universitario. No hay margen de error para Cúper: los merengues necesitan ganar o empatar para seguir con vida en la Copa Libertadores.

Por otro lado, la ‘U’ dio a conocer su nómina de convocados para este compromiso en suelo uruguayo, con la sorpresiva presencia de Sekou Gassama en la consideración de Cúper. Como se sabe, el senegalés-español había sido descartado por Javier Rabanal y Jorge Araujo; no obstante, ante la sanción disciplinaria a José Rivera, este nuevo comando técnico decidió darle una nueva oportunidad al delantero africano. ¿Tendremos más de una sorpresa hoy en el Estadio Gran Parque Central?

Sekou Gassama volvió a la convocatoria en Universitario. (Foto: GEC)

Los convocados de Universitario vs. Nacional:

Arqueros: Diego Romero, Miguel Vargas y Edison Gutiérrez.

Diego Romero, Miguel Vargas y Edison Gutiérrez. Defensores: Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto, Paolo Reyna, Hugo Ancajima, José Carabalí, Aldo Corzo y César Inga.

Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto, Paolo Reyna, Hugo Ancajima, José Carabalí, Aldo Corzo y César Inga. Volantes: Jesús Castillo, Héctor Fértoli, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Jorge Murrugarra y Miguel Silveira.

Jesús Castillo, Héctor Fértoli, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Jorge Murrugarra y Miguel Silveira. Atacantes: Alex Valera, Edison Flores, Andy Polo, Lisandro Alzugaray, Bryan Reyna y Sekou Gassama.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Nacional?

El partido entre Universitario vs. Nacional, válido por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, está programado para hoy miércoles 20 de mayo desde las 5:00 p.m. (horario peruano) y tendrá lugar en el Estadio Gran Parque Central, en Montevideo, Uruguay. El encuentro comenzará dos horas más tarde en países como Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay.

¿En qué canales ver Universitario vs. Nacional?

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión destreamingen la plataforma de Disney Plus Premium. Si no tienes estas opciones, podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

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