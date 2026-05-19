El panorama administrativo de la Liga 1 vuelve a empañar el desarrollo deportivo del campeonato con un nuevo caso de deudas que sacude al primer puerto. La Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) encendió las alarmas en el Callao al emitir un duro comunicado oficial denunciando el reiterado incumplimiento de las obligaciones económicas por parte de Sport Boys, que pondría en riesgo su estabilidad en el torneo. Frente a esto, el vocero del club le reveló a Depor la realidad de como están manejando esta situación.

La agremiación de futbolistas detalló que el club del Callao mantiene cuotas vencidas correspondientes a los meses de marzo y abril. Estas deudas están ligadas directamente a obligaciones laborales contraídas en temporadas anteriores y a diversos convenios de refinanciamiento que la actual administración temporal no ha logrado honrar en los plazos establecidos.

Según reveló el documento oficial emitido por el gremio, la última vez que la dirigencia rosada efectuó un desembolso económico para amortizar sus deudas pendientes fue el pasado 28 de febrero. Aquel pago, además de ser el único del semestre, se realizó fuera del límite de tiempo pactado inicialmente.

Comunicado de Safap sobre incumplimientos de Sport Boys. (Foto: @SafapPeru)

Frente a este escenario de incumplimientos financieros reiterados, la SAFAP procedió a formalizar una denuncia ante la Comisión de Licencias de la FPF. El sindicato ha solicitado formalmente que se apliquen de manera drástica las medidas coercitivas y las sanciones que contempla la normativa vigente para los clubes que vulneran los derechos de los trabajadores.

El impacto normativo para la escuadra chalaca podría ser devastador en la recta final del campeonato local, dado que la reincidencia en este tipo de faltas suele castigarse con la resta de unidades. Sport Boys se encuentra cerca a lo que sería la zona de descenso y perder puntos arruinaría los planes.

SAFAP cerró su pronunciamiento recordando el trasfondo social y familiar que existe detrás de cada retraso salarial en el balompié nacional. “Detrás de cada incumplimiento existen futbolistas y familias que merecen que las obligaciones asumidas sean cumplidas de manera oportuna y responsable”, sentenció.

¿Qué dijo ante esto Sport Boys?

Inmediatamente tras la publicación de dicho comunicado, Depor tuvo contacto con el vocero del club ‘chalaco’, Sergio Moreno, quien aseguró que el pago realizado en el mes de marzo se efectuó justamente dos horas antes de que la Safap expresara su descontento.

“A la hora que se ha pagado, ellos creo que han tenido el comunicado listo y lo han sacado. Pero solo se está debiendo el mes de abril. Además, en los próximos días se estará regularizando el pago de jugadores y todo lo que conlleva ello”, mencionó.

Sumado a ello, y como una especie de garantía, también aseguró que estará llegando una inversión externa que será de apoyo importante para poder concretar con las obligaciones que tienen pendiente.

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