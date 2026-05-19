Universitario de Deportes se prepara para un crucial enfrentamiento internacional ante Nacional en la Copa Libertadores, un duelo que estará marcado por un reencuentro cargado de emociones en el plano de juego. Sebastián Britos, pieza fundamental en el arco merengue durante el reciente tricampeonato, volverá a verse las caras en tierras uruguayas. En la antesala del partido, el portero charrúa rompió su silencio para analizar el presente de su exequipo y confesar lo que dejó su abrupta salida, en un contexto donde la interna crema busca estabilidad tras los últimos cambios técnicos.

El actual guardameta del conjunto charrúa no ocultó la expectativa que le genera reencontrarse con los futbolistas con los que compartió vestuario y celebró títulos importantes en el fútbol peruano. Britos admitió que ha estado siguiendo de cerca el caminar del vigente campeón nacional.

En declaraciones brindadas a L1 Max, el arquero uruguayo evidenció su entusiasmo por volver a estrechar lazos con el plantel estudiantil en la previa del cotejo copero. “Estaba ansioso por verlos y también quería reencontrarme con mis antiguos compañeros”, señaló Britos.

Sebastián Britos es la nueva figura de este grande de Uruguay (Foto: @peñarol)

Sin embargo, el golero abrió su corazón al reconocer que su salida de la institución merengue fue un proceso doloroso que aún no termina de procesar por completo. El charrúa sentía que tenía el nivel y la energía necesaria para prolongar su estancia en Ate, por lo que la decisión de la directiva de no renovarle el contrato afectó sus planes profesionales.

Respecto a este abrupto cierre, Britos fue muy tajante al repasar las estadísticas que dejó durante su paso por el balompié nacional. “Me hubiese gustado quedarme más tiempo en la ‘U’. Había ganado cuatro torneos cortos y estaba invicto en los clásicos. Me dolió y me costó... Siento que no fue un ciclo cerrado en Universitario”, manifestó.

A pesar de la espina clavada, el experimentado portero se tomó un tiempo para llenar de elogios a Miguel Vargas, quien asumió la enorme responsabilidad de heredar el arco crema para esta temporada. Britos destacó las cualidades humanas de su sucesor, alegrándose públicamente por la continuidad y el protagonismo que viene ganando en el once titular.

“Lo que me puso contento fue cuando comenzó a tapar Miguel Vargas. Es un buen tipo y un gran compañero”, comentó el uruguayo luego de que el chileno nacionalizado peruano le ganara el lugar a Diego Romero. Arquero que también, en su momento, compitió con el mismo Sebastián Britos por la misma posición.

Miguel Vargas ha ganado la titularidad en el conjunto 'crema'. (Foto: Universitario)

¿Qué dijo sobre la salida de Jorge Fosatti?

Así como él terminó su relación con Universitario, otro de los artífices del título que dejó el plantel fue también el ‘Nono’. Su historia terminó mucho más temblorosa, por todos los dimes y diretes públicos que se han dado entre el estratega y el administrador temporal, Franco Velazco. Frente a ello, Britos mencionó.

“Yo no sé lo que pasó realmente, lo que sí se es que Jorge fue el pilar fundamental y la raíz del tricampeonato. Él fue quien le dio identidad al equipo, con quien la gente se sintió identificada. Yo creo que no se le valoró a Jorge, desde adentro”, reveló el guardameta.

Finalmente, el exportero merengue analizó el presente futbolístico de la escuadra nacional y envió un mensaje de aliento de cara a lo que resta del campeonato sudamericano. “Es cierto que el momento de la ‘U’ no es bueno, pero todavía le queda tiempo. A Universitario nunca lo puedes dar por muerto”, concluyó Britos, apelando a la histórica mística del club.

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