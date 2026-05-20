Ignacio Buse vs. Ugo Humbert se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente por los cuartos de final del ATP 500 de Hamburgo 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN tiene los derechos para transmitirlo en todo el territorio latinoamericano, disponible en el servicio de paga y en la plataforma de streaming de Disney Plus Premium. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este jueves 21 de mayo desde las 5:00 a.m. (horario en Perú, con dos horas más en Brasil) y tendrá lugar en el Complejo Am Rothenbaum (Rothenbaum Tennis Center).

Ignacio Buse vs. Ugo Humbert se enfrentan por los cuartos de final del ATP 500 de Hamburgo. (Video: ESPN / Foto: Getty Images)

¿Dónde se verá Ignacio Buse vs. Ugo Humbert en Argentina?

Para ver la transmisión del partido entre Ignacio Buse vs. Ugo Humbert si estás en territorio argentino, deberás conectarte a la señal de ESPN disponible en los cableoperadores que ofrecen este canal, o pagar la versión Premium de Disney Plus. Por aquí podrás ver todos los encuentros del ATP 500 de Hamburgo.

¿Dónde se verá Ignacio Buse vs. Ugo Humbert en Perú?

Si estás en Perú, podrás ver la transmisión entre Ignacio Buse vs. Ugo Humbert a través de la señal de ESPN, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus.

¿A qué hora transmiten Ignacio Buse vs. Ugo Humbert en Argentina?

Para todo el territorio argentino, el encuentro entre Ignacio Buse vs. Ugo Humbert comenzará a las 7:00 a.m. en el Complejo Am Rothenbaum (Rothenbaum Tennis Center), con la misma hora en países como Brasil, Uruguay y Paraguay.

¿A qué hora transmiten Ignacio Buse vs. Ugo Humbert en Perú?

Si te encuentras en Perú, recuerda que el compromiso entre Ignacio Buse vs. Ugo Humbert comenzará a las 5:00 a.m., con la misma hora en países como Ecuador y Colombia.