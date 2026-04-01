En los últimos días, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) viene siendo el blanco de fuertes críticas y este martes, durante lo que debía ser un día de reconocimiento para nuestros deportistas, un numeroso grupo de compatriotas denunció abandono en los exteriores del Palacio de Gobierno, donde los tuvieron esperando por más de tres horas sin recibir respuesta alguna ante sus reclamos.

Más de 30 deportistas peruanos de diferentes disciplinas que participaron en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, explicaron que fueron maltratados al ser impedidos de participar en una actividad de reconocimiento oficial en Palacio de Gobierno, en donde se supone que iban a ser valorados por lo que vienen haciendo por el deporte nacional.

Esta actividad contó con la presencia del presidente de la República José María Balcázar; la ministra de Educación, María Esther Cuadros y el presidente del IPD, Sergio Ludeña. Al no ser atendidos, con el agravante de haber sido invitados y estar en una lista, decidieron no guardarse nada y denunciar este abuso ante los medios de comunicación.

“Invitaron a todos los medallistas de los Juegos Bolivarianos y más de 30 deportistas se quedaron afuera de Palacio con la ilusión y esperanza de estar por primera vez en dicho lugar. Más de dos horas esperando porque en todo momento nos dijeron que sí íbamos a ingresar, sin embargo al final más de 30 deportistas se quedaron afuera esperando“, denunció entre lágrimas María Fernanda Reyes, surfista nacional, en diálogo con La Catedra Deportes.

‘Mafer’ precisó que en determinado momento pudo ingresar a Palacio de Gobierno, pero decidió no participar de la ceremonia a modo de protesta por el abuso que sufrieron, dándole el respaldo al resto de sus colegas que se quedaron afuera. En su explicación, apuntó a Sergio Ludeña, titular del IPD.

“Me hicieron entrar pero no me presté para tomarme la foto porque me pareció una total falta de respeto y me sacaron. En ese momento quise hablar con el titular del IPD porque cómo era posible que un presidente deje a su equipo, a su barco, que somos nosotros sus medallistas. No me parece correcto, un total maltrato porque ni agua ni nada nos dieron. Hubo entrenadores mayores, deportistas esperando, una desorganización total”, remarcó.

Para cerrar, Reyes dejó en claro que no van a permitir este tipo de maltratos después de haberlo dado todo para dejar en alto el nombre del Perú en cada competencia. “Estoy indignada por la falta de respeto que va desde las autoridades de la Presidencia de la República hasta las del IPD. Creo que como deportistas nos tenemos que hacer respetar porque conseguir una medalla cuesta muchísimo esfuerzo y eso se tiene que valorar siempre”, puntualizó.

Denuncia contra Sergio Ludeña

Esta no es el único reclamo que pesa sobre el IPD y su presidente Sergio Ludeña. En medio de este abandono en Palacio de Gobierno, la pesista nacional Shoely Mego, utilizando su cuenta de Instagram, denunció que lleva más de tres años esperando el reconocimiento económico que le prometieron por haber conseguido el primer puesto en el ranking mundial de su categoría, a comienzos del 2023.

En su explicación, Mego señaló que se ha comunicado en más de una ocasión con Ludeña, y si bien este le respondió una vez, luego no volvió a hacer caso a su reclamo. “La medalla que yo he ganado es una medalla mundial, no es cualquier medalla. Para mí es desgastante y agotador estar insistiendo. Desde hace años que vengo hablando con uno y otro presidente (del IPD). Me siento desmotivada que me sigan extendiendo (el plazo para su reconocimiento)”, argumentó, en un video donde mostró los chats con el exadministrador de Cienciano.

Pesista Shoely Mego denuncia desinterés del IPD en darle el premio que le corresponde. (Video: Shoely Mego / Foto: GEC)

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