Si bien Perú fue sede de los últimos Juegos Bolivarianos en 2025, existieron una serie de hechos que marcaron una serie de errores y deficiencias en la organización del evento. Sobre el particular, el Jefe del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Sergio Ludeña, hizo un mea culpa, aunque destacó también que se sacó adelante.

El exdirigente de Cienciano del Cusco asumió las riendas del IPD a mediados del mes de noviembre pasado, por lo que muchas decisiones ya estaban tomadas en el más alto nivel y con la competencia por comenzar.

“Lo que encontramos fue que, administrativamente, hubo demoras. Los recursos estuvieron desde agosto y no se habían ejecutado. Deportivamente funcionó bien, pero en logística sí hubo problemas”, dijo en declaraciones a Radio Ovación.

“Estos juegos no hubieran salido adelante sin las federaciones, las delegaciones, la empresa privada y el Ministerio de Defensa, que colaboró también con alojamientos. Hubo errores, pero no puedo asegurar dolo. Si fue una pésima gestión de planificación, si se presentaron otras cosas, de eso ya se encargará de verlo la Contraloría”, añadió el funcionario.

Sergio Ludeña durante la entrega de materiales deportivos para la Academia del IPD.

Por otro lado, Ludeña fue consultado sobre el alquiler y mantenimiento del Estadio Nacional, el mismo que se ha presentado en pésimas condiciones en partidos de la Liga 1 y la selección peruana. Esto, debido a que se le ha dado prioridad para eventos no deportivos como conciertos musicales.

“Para el IPD la prioridad siempre será lo deportivo, pero hemos encontrado contratos firmados con eventos y conciertos, además de un cronograma ya armado y tampoco podemos dejar de lado esos compromisos existentes porque finalmente también nos ayudan a mejorar el mantenimiento”, comentó Ludeña.

“Para ello se está elaborando un plan para definir cuántos conciertos se pueden realizar. Si se dan tres eventos en una semana, el césped no mejora en los siguientes 21 días. En ese mismo plan queremos mejorar la fachada, cambiar las butacas y se contempla también bajar algunos metros las gradas para aumentar el aforo, aunque dependerá de los tiempos disponibles para ejecutar estas mejoras”, acotó.

Finalmente, destacó que en su gestión se buscará la remodelación y mantenimiento de la infraestructura en Lima, de cara a los Juegos Panamericanos del 2027, pues considera peligrosa la creación de ‘elefantes blancos’.

