Universitario de Deportes inició la semana pasada la pretemporada pensando en defender su título en la Liga 1 y avanzar en la Copa Libertadores, torneo al que llegó hasta los octavos de final en 2025. Martín Pérez Guedes ha sido fundamental en los últimos años y, pese a los diferentes técnicos que pasaron por la ‘U’, supo ganarse un lugar en el cuadro titular.

El polifuncional futbolista hizo un alto a los trabajo en Campo Mar para conversar con la prensa y dirigirse a los hinchas cremas que sueñan con el histórico tetracampeonato nacional, lo que ratificaría su dominio en la competición local.

“La verdad es que estamos haciendo una linda pretemporada con el profe, adaptándonos a la nueva idea”, dijo este lunes al culminar los entrenamientos a cargo del entrenador Javier Rabanal, quien ya conoce de su potencial.

Por otro lado, se refirió a la alta competencia que tendrán, pues todos los clubes se han reforzado con importantes jugadores extranjeros, además de sumarse al campeonato más equipos que juegan en ciudades de altura.

“Cada año tiene su particularidad, poco a poco se van haciendo más difíciles los torneos, los demás equipos se están reforzando también, creo que va a ser un año duro”, declaró Pérez Guedes.

Universitario trabaja en las instalaciones de Campo Mar, pensando en el inicio de la competencia oficial.

Universitario es el vigente monarca de la Liga 1. En 2025 ganó tanto el Torneo Apertura como Clausura, por lo que no fue necesario jugar los playoffs de las finales.

Pese a lo conseguido por el entrenador Jorge Fossati al mando del club crema, la dirigencia de la ‘U’ optó por su salida, y apostaron por el entrenador español Javier Rabanal, quien llega luego de ganar la Serie A de Ecuador con Independiente del Valle.

Universitario jugará un amistoso internacional ante la Universidad de Chile en la denominada ‘Noche Crema’, donde presentarán a su plantel profesional. Este evento se realizará el próximo sábado 24 de enero en el Estadio Monumental.

