Juan Pablo Varillas sigue avanzando firme en el Challenger de Buenos Aires, y esta mañana cerró su pase a los cuartos de final del torneo, luego de vencer al brasileño Pedro Sakamoto. El tenista peruano se impuso en disputado primer set por 6-4, y luego su rival decidió abandonar el encuentro debido a molestias físicas.

De esta manera, el campeón de la edición pasada, se coloca entre los ocho mejores y buscará repetir el plato. En la siguiente ronda, se medirá ante el ganador del partido entre el rumano Stefan Palosi y el argentino Lautaro Midon.

En la ronda previa, Varillas se impuso en sets corridos al tenista local Gonzalo Villanueva, en su primer partido oficial de la temporada, con parciales de 6-4 y 6-3.

Actualmente, ‘Juanpi’ se ubica en la posición 253 del ranking ATP, tras un irregular 2025. La lesiones no le permitieron competir como nos tiene acostumbrados, pero el 2026 es su gran revancha profesional y la ha empezado de buena manera.

Cabe mencionar que Varillas ya sabe lo que es celebrar en este torneo, cuando hace un año venció en la final del mismo al paraguayo Daniel Vallejo con doble 6-4 y alzó el trofeo de la competencia, el séptimo de su carrea como profesional.

Este torneo es fundamental para que llegué en las mejores condiciones a la exigente serie del Team Perú ante Alemania, por la primera ronda del qualyfiers de la Copa Davis. Esta vez, los nuestros serán visitantes y enfrentarán los partidos en superficie dura.

Juan Pablo Varillas será parte de la delegación peruana que enfrentará a Alemania por Copa Davis en febrero.

El entrenador nacional, Luis Horna, confirmó la lista de convocados que son: Ignacio Buse / Gonzalo Bueno / Juan Pablo Varillas y Arklon Huertas del Pino. En tanto, el rival contará con Jan-Lennard Struff / Yannick Hanfmann / Tim Pütz y Kevin Krawietz.

Mientras que los europeos fueron semifinalistas de la última edición, cuando cayeron ante España, Perú dejó en el camino a Portugal, en una vibrante serie disputada solo hace unos meses en nuestra capital.

