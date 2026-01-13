El pasado lunes, Renato Tapia encendió la polémica por sus declaraciones -en el programa Doble Punta- sobre la interna de la Selección Peruana, alegando “hipocresía” y también dejó una crítica para Agustín Lozano por su gestión. Horas después, Christian Cueva respondió -en Radio Ovación- al volante con el afán de “no agrandar la situación” y opinó que “no era el momento”. Al ser nombrada la Bicolor, uno de los nombres que también se insertó en el diálogo fue Roberto ‘Chorri’ Palacios quien mostró su punto de vista y llamó a priorizar el bienestar del equipo de todos para obtener mejores resultados, dejando también ese mensaje a la Federación Peruana de Fútbol.

“Es un tema que nos compete a todos porque la selección es de todos los peruanos, nos representan los muchachos y cuando toca ahí jugar no hablan de tal o tal, sino de la selección peruana. Nosotros estamos en obligación de pedirle a los jugadores, a la directiva y a todos un buen trabajo por respeto al país”, dijo a Radio Ovación sobre el presente del fútbol peruano.

Además, agregó que existen muchas situaciones que no están claras: “Todo esto que se está hablando, lamentablemente todo no es color de rosa y en un momento saldrán a la luz las cosas que se manejaron mal. Algunos tendrán su razón, otros no, hablarán la verdad y las mentiras tienen patas cortas”.

Roberto Palacios y su marca registrada: Te amo, Perú. Puedes conseguir los polos con la firma del ‘Chorri’ al siguiente número: 997 939 967. (Foto: Giancarlo Shibayama)

Para el ‘Chorri’, no se está dando prioridad a la Selección Peruana en los últimos años, por lo que resultados tampoco significan un respaldo para sostener proyectos. En esa misma línea, el histórico volante de Sporting Cristal dejó claro que podríamos seguir quedando relegados.

“Es una pena porque la situación de la selección peruana, tanto en mayores como en menores, está muy mal. Si nosotros no empezamos a exigir a que esto cambie, esto va a continuar de la misma manera y vamos a seguir siendo últimos”, sostuvo quien también fue ‘10′ en la Selección Peruana.

Las declaraciones de Renato Tapia y Christian Cueva

Para Roberto Palacios, Christian Cueva y Renato Tapia cuenta con posturas distintas, pero esta situación no debería afectar el ambiente de la Bicolor. El ex Sporting Cristal evitó extenderse sobre su visión del grupo, teniendo en cuenta que no ha tenido mucho contacto con jugadores y comando técnico.

“No sé si Tapia tendrá la razón o no, si Cueva tiene la razón o no porque no hemos estado ahí, cada quien va a decir lo que más le convenga. Seguiremos escuchando lo que digan y después uno sacará conclusiones. Por ahora no tengo nada que opinar porque no he estado en ese grupo, en ese proceso. Me hubiera encantado trabajar ahí y muchas veces se lo dije a Juan Carlos Oblitas pero nunca me dieron la oportunidad”, contestó.

Por otro lado, llamó a contar todo lo que sucede en la interna: “Estoy contento porque al final si hay que mejorar las cosas es mejor saber cuáles han sido los problemas. Que salgan a decir las cosas que han pasado para que estemos enterados y para que la prensa hable con criterio”.

Con respecto a lo que están pensando los otros jugadores de la selección indicó: “Imagino que estarán escuchando y seguro con ganas de querer hablar también, de repente cada quien comparte con alguien. Hay que esperar a ver qué pasa y yo lo que deseo es que salga todo a la luz, lo positivo y también lo negativo para poder terminar con eso”.

El polémico mensaje de Renato Tapia que iría dirigido hacia Christian Cueva: “Dime dónde trabajas...” . (Foto: GEC- FPF)

TE PUEDE INTERESAR